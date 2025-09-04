Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı - Son Dakika
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
04.09.2025 15:29
Merkez Bankası toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 29 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 59 milyon dolar azalışla 91 milyar 31 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Ağustos'ta 91 milyar 90 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

87 MİLYAR 326 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 89 milyon dolar artışla 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara çıktı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Banka

Sizin düşünceleriniz neler ?

15:29
CHP’nin Ataşehir kongresi iptal Mahkeme “kayyum“ kararını gerekçe gösterdi
CHP'nin Ataşehir kongresi iptal! Mahkeme "kayyum" kararını gerekçe gösterdi
15:11
Yolunu kesen öğretmenin talebi valiyi ağlattı
Yolunu kesen öğretmenin talebi valiyi ağlattı
14:36
MHP’li Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e ’Musalla taş’lı gönderme
MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e 'Musalla taş'lı gönderme
13:58
39 süt firmasına soruşturma Listede 5 dev marka yer aldı
39 süt firmasına soruşturma! Listede 5 dev marka yer aldı
13:11
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş
12:43
Anıtkabir’de generallerin üstü mü arandı MSB’den iddialara yanıt
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt
