Merkez Bankası Rezervleri Tarihi Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Rezervleri Tarihi Zirveye Ulaştı

Merkez Bankası Rezervleri Tarihi Zirveye Ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 167,6 milyar dolara çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Yılmaz, uygulanan politikalar sayesinde yabancı sermaye girişinin arttığını ve makroekonomik göstergelerde olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

30.01.2025 15:45  Güncelleme: 15:46
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 167,6 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "Uyguladığımız politikalara olan güvenin artması, rezervlerimize olumlu yansımaya devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Politikalarımızın etkinliği, yabancı sermaye girişini giderek daha fazla teşvik etmiş ve brüt rezervlerimiz 167,6 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Uyguladığımız politikalara olan güvenin artması, rezervlerimize olumlu yansımaya devam ediyor. Türkiye'ye yönelik risk algısının iyileşmesiyle birlikte kaynak girişi artarken, faiz maliyeti de düşüyor. Para, maliye ve gelir politikası arasındaki koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlayarak, makroekonomik ve finansal göstergelerde güçlü bir iyileşme ivmesi yakaladık" dedi.

'BÜTÜNCÜL POLİTİKALARLA SÜRDÜRÜLECEK'

Uyguladıkları ekonomi programının, makroekonomik istikrarı yeniden tesis ederek cari açığı azalttığını aktaran Yılmaz, "Enflasyonist baskıları hafifletmiş ve Türk lirasına olan güveni artırmıştır. Güçlenen rezervlerimiz, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstlenirken, küresel risklere karşı ekonomimizin dış kırılganlığını da azaltmaktadır. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışını hedefleyen programımız, bütüncül politikalarla sürdürülecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Rezervleri Tarihi Zirveye Ulaştı - Son Dakika

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