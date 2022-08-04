Merkez Bankası: Enflasyona En Belirgin Katkı Temel Mal ve Hizmet Gruplarından Geldi - Son Dakika
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Merkez Bankası: Enflasyona En Belirgin Katkı Temel Mal ve Hizmet Gruplarından Geldi

04.08.2022 11:27
Merkez Bankası: Enflasyona En Belirgin Katkı Temel Mal ve Hizmet Gruplarından Geldi

Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı 24 yılın zirvesine çıkan enflasyondaki artışa en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiğini bildirdi.

Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı 24 yılın zirvesine çıkan enflasyondaki artışa en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aylık Fiyat Gelişim Raporu'nu yayınladı. Raporda, TÜİK verilerine göre tüketici fiyatlarının temmuz ayında yüzde 2,37 oranında arttığını, yıllık enflasyonun ise 0,98 puan yükselişle yüzde 79,60'ya çıktığını belirtildi. "Bu dönemde, tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken diğer gruplarda yükselmiştir. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından gelmiştir" denilen raporda, özetle şu değerlendirme yapıldı:

"Temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseliş kaydetmiştir. Bu dönemde, yıllık enflasyon hizmet grubunda lokanta-otelde gerilerken, ulaştırma ve kirada daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda artmıştır. Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artışta tütün ürünlerindeki vergi ayarlamasının sınırlı etkisinin yanı sıra üretici firmaların fiyatlama davranışları etkili olmuştur.

Gıda grubunda yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada sınırlı bir düşüş kaydetmiş, işlenmiş gıdada ise yükselmeye devam etmiştir. Enerji enflasyonu, uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüme paralel olarak gerileyen akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarıyla düşüş göstermiştir. Uluslararası emtia fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürmüştür.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık değişimi bir önceki aya göre artışa işaret ederken, göstergelerin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir."

"ÜRETİCİ FİYATI ENFLASYONU YÜZDE 144,61 OLMUŞTUR"

Yurt içi üretici fiyatlarının da temmuz ayında yüzde 5,17 oranında arttığı, yıllık üretici fiyatı enflasyonun 6,30 puan yükselişle yüzde 144,61'ea çıktığı vurgulanan raporda, "Alt gruplar geneline yayılan fiyat artışları temmuz ayında da devam ederken, elektrik, doğal gaz, temel eczacılık ürünleri ve tütün ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekmiştir. Öte yandan, uluslararası petrol ve endüstriyel metal fiyatlarındaki gerilemenin üretici fiyatları üzerindeki etkileri sınırlı da olsa gözlenmeye başlamış, bu dönemde rafine petrol ürünleri ve ana

metal fiyatları düşüş göstermiştir" denildi.

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası: Enflasyona En Belirgin Katkı Temel Mal ve Hizmet Gruplarından Geldi - Son Dakika

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