Merkez Bankası: Türkiye\'nin kısa vadeli dış borcu arttı

Merkez Bankası, ekim ayı itibariyle Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stokunun 2022 yıl sonuna göre yüzde 14,5 oranında artarak 170,7 milyar ABD dolarına çıktığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. buna göre, ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 14,5 oranında artışla 170,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,5 oranında artarak 65,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,5 oranında artarak 59,2 milyar ABD doları düzeyine çıktı.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN TL MEVDUATI YÜZDE 11,7 ARTTI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 16,8 oranında artarak 12,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,5 oranında azalarak 20,0 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,1 oranında artışla 18,5 milyar ABD doları oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 11,7 oranında artışla 14,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında artarak 53,2 milyar ABD doları seviyesine çıktı.

KAMU SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ BORCU 2022 SONUNA GÖRE YÜZDE 13,3 ARTTI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 13,3 oranında artarak 32,7 milyar ABD doları, özel sektörün kısa vadeli dış borcu DA yüzde 5,4 oranında artarak 92,2 milyar ABD doları oldu.

Merkez Bankası açıklamasında daha sonra şu bilgiler paylaşıldı:

"Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 24,9 oranında artarak 92,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,5 oranında artarak 76,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 ekim sonu itibarıyla 1000 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 269 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2023 Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,8'i ABD doları, yüzde 23,1'i euro, yüzde 9,7'si TL ve yüzde 16,4'ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2023 ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 219,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 16,3 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,8, Merkez Bankası'nın yüzde 20,8, özel sektörün ise yüzde 59,4 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."