Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı

Ekonomi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısına geçti. Karahan 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini belirtti. TCMB bu yıl sonu için tahminini yüzde 38 olarak korumuş oldu.

Başkan Karahan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Dezenflasyon süreci öngördüğümüz gibi başladı. Kredi büyümesindeki yavaşlama belirginleşti. Bir önceki rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. Küresel büyümede sınırlı toparlanma eğilimi hizmetler sektörü öncülüğünde devam ediyor. Gelişmiş ülkelerden bazıları faiz indirim sürecine başladı.

"2025'TE KÜRESEL BÜYÜMEDE BELİRGİN BİR ARTIŞ YAŞANACAK"

Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Küresel büyümede 2024'te sınırlı, 2025'te ise daha belirgin bir artış öngörülüyor. İkinci çeyrekte yurt içi talepte yavaşlama görüyoruz. Sıkılaşma ihtiyari harcamalarda etkisini gösteriyor. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepteki normalleşmenin devamına işaret ediyor. Göstergeler ikinci çeyrekte çıktı açığının gerilediğini gösteriyor. Bu gerilemenin üçüncü çeyrekte de devamını bekliyoruz.

Yurt içi talep ikinci çeyrekte enflasyonist düzeyde ama yavaşlıyor. Sıkı politikamız sonucu iç talepte dengelenme sürecek. Yıllık enflasyonla birlikte aylık enflasyon gelişmelerini de yakından takip ediyoruz. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürüyor. Temmuz ayında yönetilen ve yönlendirilen fiyat ayarlamaları dolayısıyla geçici olarak arttı. Bu ayarlamaların etkisini 1,4 puan olarak hesaplıyoruz. Hizmet enflasyonu yavaşlasa da temel mallara göre yüksek kaldığını görüyoruz. Atalet hizmet grubunda mal grubuna göre daha yüksek.

"YILLIK KİRA ENFLASYONUNDA AZALMA GÖRÜLÜYOR"

Ana gruplar arasında kira enflasyonu hâlâ yüksek seyrediyor. Yıllık kira enflasyonunda azalma eğilimi görülüyor. Temel mal grubunda sınırlı fiyat artışları gerçekleşti, hatta fiyat düşüşleri gördük. Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması kritik önemde. Tüketicilerin enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarına göre yüksek. Manşet enflasyondaki düşüş ile birlikte tüm sektör beklentileri gerileyecek.

Önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında işlemlere başlayarak likidite fazlasını sterilize edeceğiz. Mevduat faizlerinde enflasyon ve kur beklentileri de belirleyici oluyor. Mevduat faizleri TL'ye geçişi sağlayacak seviyede kalacak. Yabancı kredi sınırlamasının etkisi ile büyüme yavaşladı. TL mevduatların payı yıl sonu hedefini aştı.

"ENFLASYON TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİME GİTMEDİK"

Sermaye girişleri jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynaklık gösterebilir. 2024 gıda enflasyonu tahmini yüzde 35,5'te sabit kaldı. 2024-2025 ve 2026 tahminlerinde değişime gitmedik. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38'de kaldı. 2025 yıl sonu tahmini yüzde 14, 2026 yıl sonu tahmini yüzde 9 olarak korundu. Enflasyon yılın geri kalanında istikrarlı olarak gerileyecek. Sıkı duruş fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek."