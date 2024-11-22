Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklarda Değişiklik Yaptı

Ekonomi

Merkez Bankasından zorunlu karşılıklarda değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte zorunlu karşılıklarda değişikliğe gidildi. Değişiklikler hakkında Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, artan Türk lirası mevduat payını göz önünde bulundurarak aşağıdaki sadeleşme adımlarının atılmasına karar vermiştir. Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup zorunlu karşılıklar 6 Aralık 2024 tarihinde tesis edilecektir" ifadelerine yer verildi. Buna göre kısa vadeli Türk lirası mevduat için yüzde 15 olan oran yüzde 17'ye yükseltildi. Yabancı para mevduat için Türk lirası tesisi ise yüzde 5'ten yüzde 4'e düşürüldü. Ayrıca açıklamada, tüzel kişi Türk lirası mevduat payı hedefinin kaldırıldığı ve KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildiği belirtildi. - ANKARA