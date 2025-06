Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Mama Üretim Projesini Tanıttı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bandırma'da gerçekleştirilen 'Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları Buluşması'nda 'Mama Üretim Makineleri'ni tüm detayları ile belediye başkanlarına anlattı. Başkan Doğan, "Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya, tasarruf etmeye ve can dostlarımız için sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi, gerçekleştirilen proje ve hizmetlerini tüm Türkiye'ye tanıtıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in katılımıyla Bandırma'da düzenlenen 'Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları Buluşması'na katılarak, belediyeler arası deneyim paylaşımına katkı sağladı. Doğan, 5 yıldır Türkiye'ye örnek olan, can dostların yaşam şartlarını iyileştiren ve belediye bütçesine katkı sağlayan 'Mama Üretim Makineleri' projesi hakkında detaylı bilgi verdi. Başkan Doğan, projeyle ilgili yaptığı sunumda, Merkezefendi Belediyesi'nin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, hem tasarruf sağlandığını hem de can dostlarımız için uzun vadeli çözümler sunulduğunu vurguladı.

"Merkezefendi Belediyemiz örnek bir belediye"

Merkezefendi'ye ortak akılla hizmet ettiklerinin altını çizen Başkan Doğan, "Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya, tasarruf etmeye ve can dostlarımız için sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyoruz. 5 yıldır Türkiye'ye örnek olan, can dostlarımızın yaşam şartlarını iyileştiren ve bütçemize katkı sağlayan 'Mama Üretim Makinelerimiz' bugüne kadar birçok belediye tarafından satın alındı. Çevre dostu projeler konusunda oldukça hassasız. Merkezefendi Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ulusalda da olumlu geri dönüşler ile adından söz ettiriyor. Bu bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Birlikte üretmek, birlikte yönetmek ve halkımız için daha güçlü bir yerel yönetim anlayışını inşa etmek adına fikir ve deneyim paylaşımında bulunduğumuz bu değerli buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ