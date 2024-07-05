Merkezefendi Belediyesi Kadın Girişimcileri Destekliyor

Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemeye yönelik 'E-ticaret ve Vergi Konferansı' düzenliyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Avukat Sinem Yazar'ın konuşmacı olarak katılacağı 'E-ticaret ve Vergi Konferansı' düzenlenecek. Girişimci kadınların E-ticaret hakkında daha fazla bilgi edinmesi için yapılan konferans, 9 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Kadın girişimcilerimizin her zaman yanındayız"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadın üreticilere ve girişimcilerimize her zaman destek olmayı sürdürüyoruz. E-Ticaret sitemiz Merkez Çarşısı ile kadınlarımızın dijital dünyaya olan yollarını açmıştık. Şimdi de dijital dünya ile bağlarını daha sıkı tutmak için 'E-ticaret ve Vergi Konferansı' gerçekleştireceğiz. Girişimci kadınlarımızın her zaman yanında olmak için elimizden gelen gayreti ve özveriyi gösteriyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ