Merkezefendi Belediyesi\'nden Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Ödeme Duyurusu

Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'nin birinci taksiti için ödemeler bugün başladı. Son ödeme tarihinin ise 31 Mayıs 2024 günü olduğunu belirtildi.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'nin birinci taksiti için ödemeler bugün başladı. Ödemeler 31 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü'nde bulunan veznelerden, Adalet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 23'te bulunan tahsilat veznesinden ve Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi.

Ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü ve Adalet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 23'te bulunan vezneler hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceği ifade edildi.

Merkezefendi Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisinin birinci taksitinin ödenmesi hususunda son gün uyarısında bulundu. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar emlak ve çevre temizlik vergilerinin birinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile veznelerimize, nakit veya kredi kartıyla ödeyebileceklerdir. Vatandaşlar, birinci taksitlerini

https://ebelediye.merkezefendi.bel.tr/webportal/index.php'wwsayfa=25 internet adresinden kredi kartı veya banka kartı ile belediyeye uğramadan da ödeyebilecek. - DENİZLİ