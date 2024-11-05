Merkezefendi Belediyesi\'nden Kadın Üreticilere Destek

Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendili kadın üreticilere 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' ile dördüncü kez küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üreten, büyüyen ve gelişen Merkezefendi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, kadın üreticilere küçükbaş hayvan ve yem desteği sağlayacak. 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' dahilinde kadın üreticilere dördüncü kez '5 Koyun, 1 Koç ve 6 Aylık Yem' desteği verilecek. Destekten yararlanmak isteyen kadın üreticiler 2 Aralık Pazartesi gününe kadar Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden başvurularını yapabilecek.

Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa, Eskihisar ve Aşağışamlı Mahallelerinde ikamet eden kadın üreticilere gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda, Tarsim sigortalı merinos ve merinos melezi 5 adet koyun, 1 adet koç ve 6 aylık yem sahiplerine teslim edilecek.

"Hem kadın üreticilerimiz hem ilçemiz güçleniyor"

İyi günde, kötü günde her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Doğan, "Kırsal Kalkınma Eylem Planı dahilinde 5 koyun, 1 koç ve 6 aylık yem desteği projemizin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren ilçemizde birçok projeye imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile 'Üreten Merkezefendi' hedefimiz için bir adım daha atıyoruz. Yerel ekonomiye ve üreticiye desteklerimizle ilçemizi ve hemşehrilerimizi güçlendiriyoruz. Hayvancılık ile geçimini sağlayan ya da sağlamak isteyen kadın üreticilerimize koyun, koç ve yem desteği sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ