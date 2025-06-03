Merkezefendi Belediyesi\'nden Kurban Bayramı İçin Semt Pazarı Duyurusu

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Arife günü kurulacak olan semt pazarlarını duyurdu.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sakinlerine en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Haziran Perşembe Arife günü kurulacak semt pazaryerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak. Değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.

Arife günü kurulacak pazar yerleri

Yapılan açıklamada 5 Haziran Perşembe günü; Eskihisar Kapalı Pazaryeri, Bahçelievler Kapalı Pazaryeri, Alperen Ersoy Kapalı Pazaryeri, Cinkaya Açık Pazaryeri, Karaman 2 Açık Pazaryeri, Selçukbey Kapalı Pazaryeri, İlbade Kapalı Pazaryeri, Kaleiçi Kapalı Pazaryeri, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazaryeri, Karaman Kapalı Pazaryeri, Yenişehir Kapalı Pazaryeri, Karahasanlı Açık Pazaryeri, Sevindik Kapalı Pazaryeri ve Merkezefendi Kapalı Pazaryeri kurulacak. Belirtilmiş olan gün ve yerler haricinde semt pazarları kurulmayacak. - DENİZLİ