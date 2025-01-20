Merkezi Yönetim Borç Stoku 9 Trilyon 250,8 Milyar Lira

Ekonomi

Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 9 trilyon 250,8 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2024 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yıl aralık sonu itibarıyla 9 trilyon 250,8 milyar lira oldu.

Borç stokunun 4 trilyon 59,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 191,3 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.