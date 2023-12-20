Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 573,2 milyar lira olarak belirlendi

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Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 6 trilyon 573,2 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 6 trilyon 573,2 milyar lira oldu.
Borç stokunun 2 trilyon 307,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 266 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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