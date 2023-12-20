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Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 573,2 milyar lira olarak belirlendi - Son Dakika
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 573,2 milyar lira olarak belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stokunu 6 trilyon 573,2 milyar lira olarak açıkladı. Bu borcun 2 trilyon 307,2 milyar lirası Türk lirası, 4 trilyon 266 milyar lirası ise döviz cinsi borçlardan oluşuyor.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 573,2 milyar lira olarak belirlendi
20.12.2023 - 17:45,
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Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 6 trilyon 573,2 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 6 trilyon 573,2 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 307,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 266 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 573,2 milyar lira olarak belirlendi - Son Dakika


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