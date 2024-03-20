Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Şubat Sonunda 7 Trilyon 238,1 Milyar Lira

Özgür Özel, Giresun'da: "Alan Bazlı Desteklemenin Dönümüne 10 Yıldır Aynı Parayı Veriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun’da; “Fındığın dünyadaki üretiminin yüzde 70’i Türkiye'de yapılıyor ve bunun en kalitelisi Giresun'da üretiliyor. Ancak fındıkta sadece iki milyar dolarlık bir ihracat gelirimiz var. Yani 120-130 milyar dolarlık bir pazar var, pazarın yüzde 70’i bizde, basit bir hesapla 100 milyar dolarlık bir pazarın bizde olması lazım. Bizde iki milyar, geri kalan dünya devlerinde. Yani bu fındıktan biz hakkımızı alsak Ordu, Bartın, Zonguldak, Giresun, Trabzon bu fındıktan hakkını alsa sizin sırtınız yere gelmez, dünyanın en zengin üreticileri olursunuz. Hesap ortada, 100 milyarlık hacmin 50’de biri bize, 50’de 49’u dünya devi kartellere gidiyor. Alan bazlı desteklemeye, dönüme 170 lira veriyor. 10 yıldır aynı parayı veriyor. Mazot 2 lira 60 kuruş, 170 lira veriyorsun. Bugün mazot 44 lira, yine 170 lira veriyorsun. Fındık üreticisinin sesini Giresun’dan haykırıyorum: Artık yeter. Sesimizi duyun” dedi.