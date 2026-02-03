Mersin\'de Berat Kandilinde 15 bin kandil simidi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla kent genelinde 13 ilçede, camiler ve vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda 15 bin kandil simidini vatandaşlarla buluşturarak manevi birlik ve beraberliğe katkı sundu.

Büyükşehir Belediyesi, her kandilde olduğu gibi Berat Kandilinde de vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. 13 ilçede, 33'ü cami olmak üzere 37 farklı noktada dağıtım yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 15 bin kandil simidini vatandaşlarla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin her sene geleneksel olarak özenli paketlerde dağıttığı kandil simitleri merkez ilçeler başta olmak üzere Tarsus, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla, Gülnar, Mut, Aydıncık, Anamur ve Bozyazı'da dağıtıldı.

Kent genelinde eş zamanlı dağıtım yapan ekipler 33 caminin yanı sıra bir AVM, Yoğurt Pazarı, Karayolları Kavşağı ve Mezitli Bankalar Caddesi gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda dağıtım gerçekleştirdi. 'Hayırla, huzurla, memnuniyetle' dilekleriyle vatandaşların Berat Kandilini kutlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde 15 bin kandil simidi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, özel gün ve gecelerde gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerle toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmeye, vatandaşların manevi değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Ekipler, vatandaşların kandilini kutlayarak kandil simitlerini dağıtırken, vatandaşlar da her kandil olduğu gibi bu kandilde de kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ileterek, simit dağıtımı yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - MERSİN