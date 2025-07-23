Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Emekçilere Limonata İkramı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Emekçilere Limonata İkramı

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Emekçilere Limonata İkramı
23.07.2025 10:54  Güncelleme: 10:56
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarında emekçilerin serinlemesi için 5 yıldır devam eden limonata dağıtımına bu yıl da başladı. Şimdiye kadar 120 bin bardak limonata dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarında emekçilerin yanında olmaya devam ediyor. Sanayi ve hal bölgelerinde 5 yıldır süren limonata ikramı kapsamında bu yıl şimdiye kadar 120 bin bardak limonata dağıtıldı.

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarının etkisini artırdığı bugünlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği limonata dağıtımına bu yıl da başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde haftanın 4 günü kentin farklı noktalarında dağıtım yapan ekipler, özellikle sanayi siteleri ve hal kompleksleri gibi yoğun emek gücünün harcandığı bölgelerde görev yapıyor. Limonata ikramının bu haftaki durağında, kentin en yoğun çalışma noktalarından biri olan Mersin Toptancı Meyve ve Sebze Hal Kompleksi ile Mersin Sanayi Sitesi yer aldı. Katkı maddesi içermeyen ve anne eli lezzetinde hazırlanan C vitamini deposu limonatalar, bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olurken, sıcak hava şartlarında çalışan vatandaşların hem ferahlamasını hem de moral bulmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinde hijyenik bir şekilde hazırlanan limonatalar, tadı ve aroması ile emekçilerden tam not alıyor. İçene tatlı bir mola imkanı sunan ve 5. yılına giren uygulama kapsamında, şimdiye kadar yaklaşık 120 bin bardak limonata vatandaşla buluşturuldu.

"5. yılına giren uygulama kapsamında, 120 bin bardak limonata ikramında bulunduk

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Yusuf Yazgı, geleneksel olarak her yaz yaptıkları limonata ikramına bu sene de başladıklarını, uygulamanın bu sene 5. yılına girdiğini kaydetti. Hava sıcaklıklarının artması ile başlayan limonata dağıtımında vatandaşların serinlemesini amaçladıklarını söyleyen Yazgı, "Hem serinletici hem de vitamin deposu olan limonatayı, haftanın 4 günü kentin farklı noktalarında dağıtıyoruz. Dağıtımlarımız özellikle sanayi siteleri ve hal kompleksleri gibi yoğun emek gücünün harcandığı bölgelerde yapılıyor. 5 yıl boyunca yaklaşık 120 bin bardak limonata dağıttık" dedi.

Vatandaşlardan uygulama hakkında çok güzel geri bildirimler aldıklarını da belirten Yazgı, "Amacımız; yüksek sıcaklıkların hissedildiği bu günlerde, dışarıda çalışan emekçilerimize kısa bir serinlik molası sunmak. Onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Bu tür sosyal desteklerle, dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğal ve serinleten lezzetiyle limonata ikramı, emekçilerden tam not alıyor

Mersin Toptancı Meyve ve Sebze Hal Kompleksinde esnaflık yapan İlhan Benk, "Tadı çok güzel ve doğaldı. İçim serinledi" derken, bir başka vatandaş Metin Akyürek, "Bu sıcakta çok güzel gidiyor. Limonata yazın vazgeçilmezi. Vahap Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Emekçilere Limonata İkramı - Son Dakika

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