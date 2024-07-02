Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulamasından 9 bin aile faydalanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulamasından 9 bin aile faydalanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin Halk Kart uygulamasından 9 bin aile faydalanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da hayata geçirdiği Halk Kart uygulamasından yaklaşık 9 bin aile faydalanıyor. Uygulama, hak sahibi vatandaşların 13 ilçedeki 400'ün üzerindeki Halk Kart anlaşmalı marketlerden temel ihtiyaç ve gıda malzemelerini almasına imkan sunuyor.

02.07.2024 10:23  Güncelleme: 10:25
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 2019'da hayata geçirdiği Halk Kart uygulamasından yaklaşık 9 bin aile faydalanıyor. Uygulama, hak sahibi vatandaşların 13 ilçedeki 400'ün üzerindeki Halk Kart anlaşmalı marketlerden temel ihtiyaç ve gıda malzemelerini almasına imkan sunuyor.

Hayata geçirdiği sosyal destek projeleriyle kentte yaşayan her vatandaşın yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor. 2019 yılında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen Halk Kart uygulamasıyla hem dar gelirli vatandaşlara hem de mahalle esnafının kazanç sağlamasına katkı sunuluyor. Yaklaşık 5 yıldır süren uygulama sayesinde hak sahibi vatandaşlar, 13 ilçedeki 400'ün üzerindeki Halk Kart anlaşmalı marketlerden temel ihtiyaç ve gıda malzemelerini temin edebiliyor. Yaklaşık 9 bin ailenin faydalandığı uygulama için her ilçede bulunan Halk Kart Başvuru Merkezine şahsen başvuru yapılması gerekiyor. Muhtaçlık değerlendirme ölçütlerinin baz alındığı, sosyal inceleme şartlarına uygunluk taşıyan aileler, engelli ve ağır hastalık durumunda iş yaşamına katılamayanlar, boşanma sürecinin ardından çocuklarının bakımını ve üniversite öğrencilerinin geçimini üstlenen vatandaşlar Halk Kart'tan faydalanabiliyor. Başvuru sürecinde; müracaatçı kiracı ise kira kontratı, öğrenci belgesi, e-devlet üzerinden alınan aynı hanedekilerin oturan belgesi, ağır hastalık ve engelliler için sağlık raporu aranıyor.

"Binlerce ihtiyaç sahibi ailemize destek sağladık"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Derya Demirci, Halk Kart uygulamasının 2019 yılında hayata geçirildiğini belirterek, binlerce ihtiyaç sahibi aileye destek sağladıklarını ifade etti. Halk Kart'tan faydalanmak için yapılması gerekenleri anlatan Demirci, "Vatandaşlarımız, 13 ilçemizde bulunan Halk Kart ofislerimizi ziyaret ederek başvurularını tamamlayabilirler. Kabul edilen başvuruların ardından bakiye yüklenmesi eşliğinde aylık olarak vatandaşlarımız 400'ün üzerinde anlaşmalı marketlerden gıda ve temizlik ürünleri gibi alışverişlerini tamamlayabilirler. Uygulama ile hem dar gelirli vatandaşlarımız ihtiyaçlarını gideriyor, hem de esnafımız kazanıyor" dedi.

Uygulama hem vatandaşa hem de esnafa katkı sunuyor

Yaklaşık 1 yıldır Halk Kart'tan faydalanan Aysel Ay, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Benim bir emekli maaşım veya bir gelirim yok. Ev hanımıyım. Başvurum uygun görüldü. Tek yaşadığım için bana çok güzel bir fayda sağladı. Temel ihtiyaçlarımı karşılıyorum" diye konuştu.

Esnaf İsmail Kara da vatandaşların uygulama sayesinde temel ihtiyaç malzemelerini aldıklarını kaydetti. Uygulamanın esnaf olarak kendi bütçelerine de katkı sağladığını dile getiren Kara, "Ayın belirli günlerinde yoğunluk oluyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulamasından 9 bin aile faydalanıyor - Son Dakika

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