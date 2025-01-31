Mersin Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine 15 Milyon Lira Yardımda Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine 15 Milyon Lira Yardımda Bulundu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine 15 Milyon Lira Yardımda Bulundu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilere sağladığı öğrenim yardımının ikinci taksitini hesaplara yatırdı. Toplamda 10 bin 282 öğrenciye 15 milyon 866 bin 600 lira destek sağlandı.

31.01.2025 14:21  Güncelleme: 14:22
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Mersin Büyükşehir Belediyesince, ailesi Mersin'de ikamet eden ve bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrenciler için sağladığı öğrenim yardımının 2. taksitinin hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik şartlarda vatandaşlara her alanda sunduğu desteklerin yanı sıra, üniversite öğrencilerine de yaptığı öğrenim yardımları ile eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sunmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, ailesi Mersin'de ikamet eden ve bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin ilk yıl yararlandığı öğrenim yardımı kapsamında, 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 629 öğrenciye, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 940 öğrenciye, 5 yıllık bölümlerde okuyan 283 öğrenciye ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 430 öğrenciye olmak üzere, toplamda 10 bin 282 üniversite öğrencisinin hesabına 15 milyon 866 bin 600 lira yatırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine 15 Milyon Lira Yardımda Bulundu - Son Dakika

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