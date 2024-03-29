Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı Yatırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik öğrenim yardımının 4'üncü ödemesi ile Halk Kart'ın mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Toplamda 23 milyon 352 bin 600 TL öğrenim yardımı ödemesi yapıldı.

29.03.2024 16:57  Güncelleme: 17:02
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik öğrenim yardımının 4'üncü ödemesi ile Halk Kart'ın mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Öğrencilere yönelik öğrenim desteklerini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 12 bin 77 üniversite öğrencisinin hesabına toplamda 23 milyon 352 bin 600 lira yatırdı. Halk Kart sahibi 10 bin 47 vatandaşa ise mart ayı için toplamda 5 milyon 651 bin 550 liralık destekte bulunuldu.

Toplamda 23 milyon 552 bin TL hesaplara yattı

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin ilk yıl yararlandığı öğrenim yardımı çerçevesinde; 2 yıllık bölümlerde okuyan 4 bin 380 öğrenciye 4 milyon 390 bin TL, 4 yıllık bölümlerde okuyan 6 bin 938 öğrenciye 16 milyon 669 bin 200 TL, 5 yıllık bölümlerde okuyan 315 öğrenciye 823 bin 400 TL ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 444 öğrenciye toplamda 1 milyon 470 bin 400 TL olmak üzere, 12 bin 77 öğrencinin hesabına toplamda 23 milyon 352 bin 600 TL yatırıldı.

Halk Kart'tan mart ayında 10 bin 47 vatandaş yararlandı

Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen, hem esnafa hem de vatandaşların aile bütçesine katkı sağlayan Halk Kart'ın da mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Mart ayında toplam 10 bin 47 kişi Halk Kart'tan yararlanırken, mart ayı tutarları çerçevesinde 6 bin 279 kişinin hesabına 450 TL, 3 bin 768 kişinin hesabına ise 750 TL olmak üzere toplamda 10 bin 47 vatandaşın hesabına 5 milyon 651 bin 550 TL yatırıldı.

3 bin 850 öğrencinin YKS ücreti ödendi

Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için projeler geliştirmeyi sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'de ter dökecek 3 bin 850 öğrencinin sınav ücretini de ödedi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinde eğitim gören 3 bin 694 öğrenci ile ailesi Halk Kart sahibi olan 156 öğrenci için, toplam 2 milyon 224 bin 360 liralık sınav ücreti yatırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı Yatırdı - Son Dakika

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