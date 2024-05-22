Mersin Büyükşehir Belediyesi, Üreticilere Tarımsal Destek Sağlıyor

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, yaptığı desteklerle özellikle küçük ölçekli üretim yapan çiftçinin ve üreticinin yanında olmaya devam ettiği bildirildi.

Coğrafi konumu ve iklim şartlarının uygun olması dolayısıyla tarımın yoğun olarak yapıldığı Mersin'de, tarım uygulamalarını sürdürülebilir kılmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla tarımsal desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesi, özellikle küçük ölçekli üretim yapan çiftçinin ve üreticinin yanında oluyor.

Bu çerçevede, Toroslar Mahallesi'nde yaşayan ve uzun yıllar büyükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Kocaoğ ailesi de Mersin Büyükşehir Belediyesinin destek olduğu üreticilerden biri. Küçük yaşlarda babasına yardım ederek başladığı hayvancılıktan geçimini sağlayan Vedat Kocaoğ, belediyenin sağladığı mısır silajı ve mısır flake yem desteğinden faydalanarak hem büyük bir gider kaleminden kurtuldu hem de ayırdığı bütçe ile yeni bir hayvan sahibi oldu.

Verdiği destekle mısır silajı ve mısır flake yemlerinin içerisinde bulunan nişastanın sindirilebilirliği ile açığa çıkan enerji miktarının artması sonucu süt kalitesinde yaşanabilecek yağ, protein ve kuru madde kayıplarının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, üreticinin günlük süt verimliliğinin ve kalitesinin de artışını sağladı. Şimdilerde süt üretimini artıran üretici, hem süt kalitesinin ve verimliliğinin hem de gelirlerinin artmasından dolayı oldukça mutlu.

"Verdiğimiz desteklerle üreticinin girdi maliyetlerini azaltıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında görev yapan ziraat yüksek mühendisi Özgür Güldoğan, 2020 yılından beri süt üreticilerine ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yapılan destekler hakkında bilgi vererek, "Kooperatiflerimiz üzerinden 5 süt soğutma tankı ile başladığımız desteklerimize, 2021 yılından günümüze kadar 3 milyon 25 bin 800 kilogram mısır flake ve yem destekleri ile devam ettik. Böylelikle üreticilerimizin en büyük girdilerinden biri olan yem maliyetlerini yüzde 50 hibeli karşılayarak, onların ekonomilerine katkı sağlamış olduk. Mısır flake yemini tercih etmemizin sebebi ise geçirdiği üretim aşamalarında bünyesindeki nişastanın hidrolozi sonucu, yüksek miktarda enerji açığa çıkması ve bu enerjinin hayvanlarda hem süt verimini hem de süt kalitesini artırmasıdır. 2024 yılı süresince de küçükbaş hayvan üreticilerimize desteklerimiz devam edecek"dedi.

"Büyükşehir, maddi manevi destekleri ile üreticinin yanında oluyor"

Üretici Vedat Kocaoğ ise ailesinin büyükbaş hayvancılık yaptığını ve kendisinin de küçük yaşlardan beri ailesine destek olduğunu ifade etti. Küçük ölçekli üretim yaptıklarını kaydeden Kocaoğ, "Çok büyük bir çiftliğimiz yok. Çiftliğimizde genel anlamda süt hayvanları mevcut. Bu hayvanlarımızı mısır yoğunluklu olmak üzere süt yemi, arpa ve soya gibi ürünlerle besliyoruz. Mısır silajı kullanıyoruz. Daha önce bize böyle bir yardımda bulunan olmadı. Bizim maliyetlerimiz çok yüksek ve üreticinin yanında olduğunu gösterdiği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Belediyenin üreticilere desteklerinin oldukça fazla olduğunu da aktaran Koacaoğ, "Vahap Başkan insanlarla iç içe biri. Özellikle ziraat ve çiftçiliğe de çok önem veriyor. Bunun için çiftçilere çok sayıda destekte bulunuyor. Zeytin fidanı, sulama borusu, mısır flake yem desteği, süt soğutma tankı ile hem tarımı modernleştirmeye çalışıyor hem de üreticiye maddi manevi desteklerde bulunuyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN