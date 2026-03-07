Mersin'de Acele Kamulaştırma Kararı - Son Dakika
Mersin'de Acele Kamulaştırma Kararı

07.03.2026 08:58
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bağlantı Yolu için Mersin Gülpınar'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur-13. Bölge Hududu Devlet Yolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bağlantı Yolu-2 Projesi kapsamında Mersin Gülpınar'da bazı taşınmazların ve üzerlerindeki müştemilatın acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre söz konusu proje çerçevesinde Mersin Gülpınar'da güzergaha rastlayan kesimde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat, Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

