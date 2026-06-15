Mersin'de Afet Yönetimi Eğitimi - Son Dakika
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Mersin'de Afet Yönetimi Eğitimi

Mersin\'de Afet Yönetimi Eğitimi
15.06.2026 13:34
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MTSO ve AFAD iş birliğiyle afet ve KBRN risk yönetimi eğitimi düzenlendi, katılımcılara bilgi verildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile AFAD iş birliğinde düzenlenen 'Endüstriyel Tesislerde Afet ve KBRN Risk Yönetimi Eğitim'nde, sanayi kuruluşlarının muhtemel afet ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı hazırlık seviyelerinin artırılması hedeflendi. İki gün süren programda katılımcılara risk yönetimi, acil durum planları ve olay yeri yönetimi konularında eğitim verildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde düzenlenen 'Endüstriyel Tesislerde Afet ve KBRN Risk Yönetimi Eğitimi' ile sanayi kuruluşlarının muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyelerinin artırılması amaçlandı. İki gün süren eğitim programının açılışına MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Mersin AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk katıldı. Programda AFAD eğitmenleri Mustafa Uybadın ve Şener Altun tarafından katılımcı firmalara Mersin'deki endüstriyel tesislerin riskleri, mevcut durum analizleri, KBRN tehditleri, olay yeri yönetimi ve acil durum planları konusunda eğitim verildi, örnek olay çalışmaları gerçekleştirildi.

"Fabrikalarımız ekonomimizin taşıyıcı kolonlarıdır"

Eğitimin açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, endüstriyel tesislerde yaşanabilecek muhtemel afetlerin yalnızca işletmeleri değil, tüm kenti ve bölgeyi etkileyebileceğine dikkat çekerek afetlere hazırlığın artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyledi. Afet yönetiminde koordinasyonun önemine değinen Çakır, sanayi kuruluşlarının hazırladıkları acil eylem planlarının kağıt üzerinde kalmayıp AFAD ile paylaşılması gerektiğini, yapılacak ortak tatbikatlarla muhtemel afetlerde can ve mal kayıplarının en aza indirilebileceğini ifade etti.

MTSO bünyesinde eğitimli ve sertifikalı bir AFAD ekibi kurmayı hedeflediklerini de açıklayan Çakır, "Bilgili ve donanımlı ekipler oluşturmak çok önemli. Yardım edelim derken zarar vermemek için doğru eğitim ve koordinasyon şart. Büyük fabrikalarımızdan küçük işletmelerimize kadar tüm üyelerimizi AFAD iş birliğiyle bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Afetlere dirençli sanayi, güçlü ekonominin temelidir"

Programda konuşan Mersin AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk ise afetlerin artık yalnızca deprem, sel ve yangınlardan ibaret olmadığını belirterek, endüstriyel kazalar ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olayların da üretimi, ekonomiyi, çevreyi ve insan hayatını tehdit eden stratejik riskler arasında yer aldığını söyledi. "Afetlere dirençli bir sanayi, güçlü bir ekonomi ve güvenli bir toplumun temelidir" diyen Yenitürk, bunun yolunun riskleri önceden görmek, hazırlıklı olmak ve doğru müdahale kapasitesi oluşturmaktan geçtiğini vurguladı.

Gerçekleştirilen eğitimin yalnızca bilgi paylaşımından ibaret olmadığını ifade eden Yenitürk, kurumların kendi bünyelerinde eğitimli ve donanımlı ekipler oluşturmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "AFAD olarak hedefimiz, müdahale eden değil, riskleri önceden yöneten ve afetlere hazır bir toplum oluşturmaktır" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Mersin, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Afet Yönetimi Eğitimi - Son Dakika

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