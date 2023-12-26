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Mersin'de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden Portakal Hasadı - Son Dakika
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Mersin'de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden Portakal Hasadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilen portakalların hasadı başladı. Enstitü, AR-GE çalışmalarıyla sektöre yeni türler kazandırmayı ve ihracat potansiyelini geliştirmeyi hedefliyor. Hasatta 300 ton rekolte bekleniyor.

Mersin\'de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü\'nden Portakal Hasadı
26.12.2023 - 15:05,  Güncelleme: 15:07
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce yetiştirilen portakalların hasadı yapıldı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitünün, AR-GE çalışması için bahçesinde ürettiği portakalda hasat dönemi başladı.

Olgunlaşan ürünler, işçiler tarafından dalından toplanıp sandıklara yerleştirildi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, gazetecilere, 200 dekar alanda mayısa kadar sürecek hasatta 300 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Bilimsel çalışmalarla sektöre yeni türler kazandırıp ihracat potansiyelini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Ünlü, AR-GE işlemleri dışında kalan portakalların ihale yöntemiyle satılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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