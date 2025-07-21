Mersin\'de Dolu Tarım Ürünlerini Vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu nedeniyle bazı tarım ürünleri zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, açıkta sebze üretilen Güneyli, Harfilli, Yağda, Elbeyli, Albeyli mahallelerinde sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Bazı tarım ürünlerinin zarar gördüğü bölgelerde hasar tespit çalışması yapılacak.