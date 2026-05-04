Mersin'de enginar projesi ilk hasadını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de enginar projesi ilk hasadını verdi

Mersin\'de enginar projesi ilk hasadını verdi
04.05.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2025'te başlattığı 'Enginar Yumrusu Dağıtımı Projesi' kapsamında Silifke'de ilk hasat yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2025'te başlattığı 'Enginar Yumrusu Dağıtımı Projesi' kapsamında Silifke'de ilk hasat yapıldı.Alternatif ürün olarak öne çıkan enginarın, düşük maliyet ve yüksek gelir avantajıyla üreticilere yeni kazanç kapısı olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi destekleyen projeleriyle üreticinin yanında olmaya devam ettiği belirtilirken Başkan Vahap Seçer'in tarımsal üretime ve çiftçiye verdiği önemle hayata geçirilen projeler kırsalda kalkınmayı güçlendirdiği bildirildi. Çiftçilerin gelir kaynaklarını da çeşitlendirme kapsamında 2025 yılında ilk kez uygulamaya alınan 'Demonstrasyon Amaçlı Enginar Yumrusu Dağıtımı Projesi' meyvelerini vermeye başladı. Alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasını hedefleyen proje ile enginar üretiminin artırılması, üreticilerin farklı gelir kaynaklarına yönelmesi ve bahçe ara tarımı modelinin teşvik edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projenin ilk uygulama alanlarından biri olan Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde, enginarların ilk hasadı gerçekleşti. Ara tarım modeliyle yetiştirilen enginarların hem bakımının kolay olması, hem de ekonomik getirisinin yüksek olması üreticilerden tam not alıyor. Kimyasal ilaçlara ihtiyaç duymadan yetiştirilebilmesi, düşük işçilik gerektirmesi ve bölgenin iklimine uygunluğu sayesinde enginar, üreticiler için sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.

"Üreticilerimizin, alternatif ve gelir getirici ürünlere yönelmesini amaçladık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Aylin Kutlu, 'Demonstrasyon Amaçlı Enginar Yumrusu Dağıtımı Projesi' kapsamında başlatılan üretim sürecinde hasat aşamasına gelindiğini anlatarak, "Proje kapsamında, üreticilerimizin alternatif ve gelir getirici ürünlere yönelmesini amaçladık. Elde edilen tecrübeyle, projenin önümüzdeki dönemlerde daha geniş alanlara yayılması ve daha fazla üreticiye ulaşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretimi desteklemeye ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Kutlu, "Hasadın üreticilerimiz için bereketli olmasını diliyor, emeği geçen tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Üreticiler enginar üretimine büyük ilgi gösterdi

Projeden faydalanan üreticilerden Hamit Gönül, zeytin, limon, avokado, muz yetiştirdiklerini ve buna enginarı da dahil ettiklerini belirterek, "Enginardan aldığımız verim güzel. İşçiliği az, geliri de yüksek. Silifke zaten enginar yetiştiriciliğine elverişli bir bölge. Çiftçiye verdiği desteklerden dolayı Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Çeşme'de düzenlenen 'Enginar Festivali' gibi Silifke'de de benzeri bir festival olabileceğini ifade eden Gönül, "Tabii ki bunun için destek lazım. O destek de Büyükşehir Belediyesinden başladı. Umarım çiftçilerimiz de bu üretime yönelir" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de enginar projesi ilk hasadını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:42:42. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de enginar projesi ilk hasadını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.