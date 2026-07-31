Mersin’de ’Halk Kart’ın temmuz desteği hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayında Halk Kart uygulamasından yararlanan 7 bin 424 ihtiyaç sahibine toplam 10 milyon 164 bin 500 lira nakdi destek sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin aile bütçelerine katkı sunmaya ve dar gelirli vatandaşlara nefes aldırmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı 'Halk Kart'ın temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Temmuz ayında Büyükşehir Belediyesi Halk Kart uygulamasından toplam 7 bin 424 kişi faydalandı.

Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Büyükşehir Belediyesi Halk Kart uygulamasından, temmuz ayında toplam 7 bin 424 kişi faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamalarından birisi olan 'Halk Kart'ın temmuz ayı tutarları kapsamında, 3 bin 509 kişinin hesabına biner liradan 3 milyon 509 bin lira, 3 bin 915 kişinin hesabına da bin 700'er liradan 6 milyon 655 bin 500 lira yatırıldı. Bu kapsamda temmuz ayında 7 bin 424 'Halk Kartlı'nın hesabına toplamda 10 milyon 164 bin 500 lira yatırıldı.