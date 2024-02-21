Mersin\'de Kadın Kooperatif ve Dernekleri Bir Araya Geldi

Kadın kooperatif ve dernekleri ile üretici kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Silifke Gazi Çiftliği'nde bir araya geldi.
Kadın kooperatif ve derneklerinden pek çok temsilci ile üretici kadınların katıldığı etkinlikte ilk olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye bıraktığı miraslardan olan Gazi Çiftliği'nin tarihini anlatan video izlendi. Ardından ise kadın atölyesinden faydalanan ve gönüllü olarak kadınların bir araya gelerek oluşturduğu koro, Türk Sanat Müziği'nin sevilen parçalarını seslendirdi. Merkezden gelen kadın kooperatif ve dernek temsilcileri de üretici kadınlara kooperatif ve dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Silifkeli kadın üreticiler tarafından üretilen ürünlerin de satışa sunulduğu Silifke Gazi Çiftliği'nde; yöresel giysiler, el örgüleri, bebekler için pike ve yorgan, yazmalar, çeyizlik eşyalar gibi pek çok el emeği ürün yer aldı. Kooperatifçiliğin ilk örneklerinden olan Gazi Çiftliği'nde; kadın atölyesi, çocuk atölyesi, çocuk oyun odası, kütüphane ve Atatürk'ün kişisel eşyalarının sergilendiği bir oda da bulunuyor.
"Atatürk, kooperatifçilik ateşini Silifke'nin Tekir Çiftliği'nde yaktı"
Etkinlikte konuşan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 1936 yılında Silifke Gazi Çiftliği'ni kurduğunu dile getirerek, "Mustafa Kemal Atatürk kooperatifçiliğin önemini çok iyi biliyordu. Bunun üzerine hayatı boyunca çalışma yaptı. Anadolu'daki kooperatifçilik ateşini Silifke'nin Tekir Çiftliği'nde yaktı. Bizler de Atatürk'ün bıraktığı mirası Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yaşatmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.
Silifke Gazi Çiftliği'nde kurulan atölyeler sayesinde kadınların hem eğitim aldığını hem de sosyalleştiğini vurgulayan Seçer, "Burada kadınlar, çocuklarıyla birlikte zaman geçiriyorlar. Birçok kadın, gönüllü olarak bir araya geliyor, çalışıyor, kurslar veriyor, üretim konusunda birbirlerine destek oluyor. Atatürk'ün yolunda gönüllü olarak ilerliyorlar" sözlerine yer verdi.
Kadınlar, Gazi Çiftliği'nde güzel bir geçirdi
Etkinlikten çok memnun kaldığını belirten Pınar Yılmaz, "Her şey çok güzeldi. Böyle bir etkinliği düzenlediği için Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Buraya ilk defa geldim ve çok beğendim. Burada kadınların emeği boşa gitmiyor ve karşılığını buluyor. Vahap Başkanımızın hizmetlerini çok beğeniyorum" şeklinde konuştu. Kadın atölyesinden faydalanan Zübeyde Yılmaz da, "Şimdiye kadar çok şey öğrendim, saymakla bitmez. Çok değişik fikirler ortaya çıkıyor. Etkinlikten çok memnun kaldık" dedi.
Etkinliğe katılan dernek temsilcilerinden Psikolog Berna Yiğitbaş ise "Kadınların; müzikle, sanatla, elişi ürünleriyle buralarda olmaları ve üretime dahil olmaları çok kıymetli. Gözlerinin parladığını gördüm. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yeni yeni başlayan ve karşılıklı iş birliğiyle interaktif yürütülen bir sürecimiz var. Daha yolun başı ama başlamak bitirmenin büyük bir kısmıdır aslında. O yüzden çok kıymetli buluyorum" ifadelerine yer verdi. - MERSİN
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