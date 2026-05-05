Mersin'de Kar Zararları İçin Hasar Tespit
Mersin'de Kar Zararları İçin Hasar Tespit

Mersin'de Kar Zararları İçin Hasar Tespit
05.05.2026 18:31
Mersin'de kar yağışı nedeniyle kiraz ve şeftali bahçelerinde ön hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Mersin'de yüksek kesimdeki mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde ön hasar tespit çalışması yapıldı.

Toroslar ilçesinde dün yüksek rakımlı bölgelere yağan kar nedeniyle Hangediği, Değnek ve Sadiye mahallelerinde zarar gören kiraz ve şeftali bahçelerine giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, AA muhabirine, iklim değişikliğinin ne demek olduğunu birebir yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz, yağışların meyvelerin çiçeklenme dönemine denk geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tarım alanlarında özellikle kiraz bahçelerimizin üzerindeki file tesislerimiz yerle bir oldu. Bu, ciddi bir maliyet. Kardan etkilenen alanlar, bölgemizde tam olarak kiraz üretimi yapılan yerler. 3-5 mahallemizdeki file tesislerinde çok ciddi zararlar var. Bu doğal afet daha tazeliğini koruyor. Henüz daha bu bahçelere girme şansımız yok. Yağış riski de devam ediyor."

"Devletimiz çiftçisini mutlaka koruyacaktır"

Bölgede ön hasar tespit çalışmalarının yapıldığını anlatan Yılmaz, "Araziler girilir hale geldikten sonra çiftçilerimiz, bir an önce bahçelerin üzerinden bu file sistemlerini kaldıracaklar. Bunları tadilat yaptırarak çok ciddi bir maliyetin altına girecekler. Tam da burada devlet babanın o şefkatli ellerine ihtiyaç var. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz çiftçisini mutlaka koruyacaktır." diye konuştu.

Yılmaz, odanın teknik personeliyle 7 Mayıs'ta bölgede yapacakları saha çalışmasında hasarın etkisini yakından göreceklerini sözlerine ekledi.

Toroslar ilçesinde dün yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar nedeniyle beyaza bürünen Hangediği, Değnek ve Sadiye mahallelerindeki kiraz ve şeftali ağaçları zarar görmüş, meyve bahçelerinde doluya karşı önlem amacıyla kurulan koruma fileleri yıkılmış, bazı ağaçlar da kırılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ekonomi, Son Dakika

