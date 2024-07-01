Mersin'de Limon Fiyatlarına Denetim Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Limon Fiyatlarına Denetim Başlatıldı

Mersin\'de Limon Fiyatlarına Denetim Başlatıldı

Mersin'de limon fiyatlarının artması üzerine İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim başlattı. Hal ve soğuk hava depolarında yapılan incelemelerde ürünlerin geliş tarihi ve fiyat bilgisi kontrol edildi.

01.07.2024 13:31  Güncelleme: 13:39
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Mersin'de, fiyatı artan limonda 'fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı' denetim başlatıldı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri hal ve soğuk hava depolarında inceleme gerçekleştirdi.

Son günlerde limon fiyatlarında yaşanan artış karşısında İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim yaptı. Akdeniz ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Toptancı Hal Kompleksi'ne giden ekipler, depolardaki limonların stok durumunu kontrol etti. Kontrollerde, ürünlerin geliş tarihi ve fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden denetlendi.

Denetime katılan İl Ticaret Müdürü Ferhat Sümer, kent genelindeki denetimlerin sürdüğünü belirtti. Fahiş fiyatın önüne geçebilmek için kontrolleri sıklaştırdıklarını ifade eden Sümer, "Fiyat fiyat istikrarını sağlamak amacıyla başta limon olmak üzere tüm meyve sebze gruplarına yönelik denetimler titizlikle yürütülüyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Limon Fiyatlarına Denetim Başlatıldı - Son Dakika

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