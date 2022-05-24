Mersin'de nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 683 bin 534'e yükseldi - Son Dakika
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Mersin'de nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 683 bin 534'e yükseldi

24.05.2022 13:05
Mersin'de nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 683 bin 534'e yükseldi

MERSİN (İHA) – Mersin'de trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayında 683 bin 534'e yükseldi.

MERSİN (İHA) – Mersin'de trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayında 683 bin 534'e yükseldi. Mersin, araç varlığıyla 8'inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları Nisan 2022 sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Türkiye'de nisan ayında 118 bin 974 aracın daha trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 43,6'sını otomobil, yüzde 36,7'sini motosiklet, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,4 artarken, Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı ise nisan ayı sonu itibariyle 25 milyon 594 bin 663'e yükseldi.

Mersin'de nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 683 bin 534'e çıktı

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Mersin'deki taşıt sayısı verileri de paylaşıldı. Buna göre, Mersin, nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 683 bin 534 adet taşıt ile 8'inci sırada yer aldı. Mersin'de trafiğe kayıtlı toplam taşıtların yüzde 45,5'ini otomobil, yüzde 23,9'unu motosiklet, yüzde 17,3'ünü kamyonet, yüzde 5,6'sını traktör, yüzde 5,4'ünü kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 683 bin 534'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 683 bin 534'e yükseldi - Son Dakika
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