Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı - Son Dakika
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Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı

22.04.2022 10:07

Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı Üretici ilk kavunu 15 ile 17 liradan satarken, fiyatların hasat sürdükçe normalleşmesi bekleniyorMERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altı kavun hasadı başladı.

Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı

Üretici ilk kavunu 15 ile 17 liradan satarken, fiyatların hasat sürdükçe normalleşmesi bekleniyor

MERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altı kavun hasadı başladı.

Silifke'de üretilen ve hasadına başlanan kavun, 15 ile 17 liradan satılıyor. Bu yıl birkaç serada üretimi yaptıkları 1,5 dönümlük kavun serasından 12 ton ürün beklediklerini belirten çiftçi Ramazan Ercan, ürettikleri kavunların tüccarlar aracılığıyla yurt içinde tüketildiğini, hatta komisyoncuların da sırada beklediğini ve kendi aralarında kavunları almak için yarıştıklarını kaydetti.

Bir kavunun ortalama 1,5 ila 3 kilo geldiğini vurgulayan Ercan, fiyatların da iyi olmasıyla yüzlerinin güldüğünü ve tüm çiftçilere serada kavun üretimi yapmalarını tavsiye ettiğini söyledi. Talebin lezzetli aroması ve cinsi nedeniyle büyük önemi olduğunu vurgulayan Ercan, Canlet cinsi kavunun birinci hasadının nisan ayının ilk haftasında başladığını, son hasadının ise haziran ayında yapılacağını kaydetti.

Domates kadar büyük dalları olan kavunun kaliteli olması için bir fidandan üç kavun alındığını anlatan Ercan, kavunun biraz küçük olduğunu fakat lezzeti ve aromasında bir değişiklik olmadığını belirtti.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer ise yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 50 dönüm arazide dikimi yapılan kavundan 400 ton ürün beklediklerini, bunun 15 dönümünün örtü altında yetiştirildiğini kaydetti.

Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı
Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı
Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı
Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı - Son Dakika


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