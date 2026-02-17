Mersin'de 13 ilçede 120 bin Ramazan kolisi dağıtılıyor - Son Dakika
Mersin'de 13 ilçede 120 bin Ramazan kolisi dağıtılıyor

Mersin\'de 13 ilçede 120 bin Ramazan kolisi dağıtılıyor
17.02.2026 09:32  Güncelleme: 09:33
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 13 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara 120 bin adet gıda kolisi dağıtımına başladı. 2019'dan bu yana ulaştırılan gıda kolisi sayısı 1 milyona yaklaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde 13 ilçede 120 bin 'Ramazan Dayanışma Paketi' dağıtımına başladı. 2019'dan bu yana ulaştırılan gıda kolisi sayısı yaklaşık 1 milyona ulaşırken, desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar sofraları bereketleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Ramazan Dayanışma Paketi'ni vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Kent genelinde sürdürülen dağıtımlar kapsamında, Ramazan ayında 13 ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 120 bin adet gıda kolisi ulaştırılacak. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kentin dört bir yanında yaşatmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hiçbir sofranın eksik kalmaması için destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 'Niyet Ettik Kalpten Paylaşmaya' yazılı dayanışma paketleri, kentin 13 ilçesinde eş zamanlı olarak hanelere ulaştırılıyor. Bu yılki dağıtımlarla birlikte, 2019'dan bu yana vatandaşlara ulaştırılan gıda kolisi sayısı yaklaşık 1 milyona ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi, 'Ramazan Dayanışma Paketleri' içerisinde, 2 litre ayçiçek yağı, 1 kilogram toz şeker, 500 gram siyah çay, 2 kilogram pilavlık pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek, 5 adet 500 gramlık makarna, 800 gram sofralık siyah zeytin, 2 kilogram pilavlık bulgur, 750 gram tuz, 2 kilogram un, 1 kilogram nohut ve 1 kilogram şehriye yer alıyor.

"İhtiyaç sahibi hiçbir sofranın eksik kalmaması için çalışıyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyal Yardımlar Şefi Yusuf Yazgı, Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu kentin dört bir yanında hissettirmeye devam ettiklerini söyleyerek, "Bu Ramazan ayında da 13 ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi hemşerilerimize yönelik, 120 bin adet gıda kolisi dağıtımımızı sürdürüyoruz. Ramazan birliktir, beraberliktir, sofraların paylaştıkça bereketlendiği bir aydır. İhtiyaç sahibi hiçbir sofranın eksik kalmaması için çalışmalarımıza aynı kararlıkla devam ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

