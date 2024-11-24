Mersin'de Salatalık Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Salatalık Fiyatları Yükseldi

Mersin'de örtü altında yetiştirilen salatalık bahçeden 30-35 TL'ye alıcı buldu, üretici sevindi.

24.11.2024 19:05
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Salatalık üreticisinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında yetiştirilen salatalık bahçede 30-35 TL bandında alıcı bulmasıyla üreticisinin yüzünü güldürdü

MERSİN - Türkiye'nin sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında yetiştirilen sonbaharla birlikte hasada başlanan salatalık bahçede 30-35 TL bandında alıcı bulması üreticisinin yüzünü güldürdü.

Salatalık üretiminde ülke genelinde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, açıkta hasadın bitmesinin ardından örtü altında yetiştirilen ürünlere geçildi. Seralarda Ağustos ve Eylül aylarında fideleri dikilen salatalıklar Ekim ile Kasım aylarında hasat edilirken, üreticisini de sevindirdi. Havaların soğuması nedeniyle 2 günde bir toplanan salatalık, haftada 2 gün hasat edilmeye başlandı. Güzlük salatalıkta hasat sonunun da yaklaşmasıyla birlikte ürün azaldığı için fiyatlar bahçede 35 TL'ye kadar çıktı. 30-35 TL bandında bahçeden alınan salatalık ise pazarlarda 50, marketler de ise 60 ile 75 TL arasında satılması dikkat çekti. Üreticiler, geçen yıl para etmeyen bu yazda 10-15 TL bandında satılan salatalığın güz döneminde üreticisini sevindirdiğini ancak tüketicinin ise aracılar nedeniyle pahalıya aldığını söyledi.

"10 senede ilk defa bu kadar kazandık"

Erdemli ilçesinde örtü altında salatalık üretimi yaptıklarını belirten Ömer Çerçi, "Haftada 2 gün hasat ediyoruz. Hasat ettiğimiz ürünü Mersin'e gönderiyoruz. Biz emek verip, masraf ederek ürettiğimiz salatalığı bahçeden 30-35 TL'ye satıyoruz. Marketlere ise 75-80'e satıyor. Onlar bizden iki kat daha fazla para kazanıyor. Biz salatalık üretimini 10 senedir yapıyoruz. 10 senede ilk defa bu kadar para kazandık. Bu sene bizim için fiyatlar iyi oldu" dedi.

Mersin'in salatalık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran üretici İsmet Ateş, "Güzlük salatalığı Ağustos ayında örtü altına diktik. Geçen yıl ürünlerimiz para etmedi, masraflarımız artmıştı. Bu yıl çok şükür para ediyor" diye konuştu.

Havaların soğuması ile birlikte gün aşırı hasadın haftada ikiye indiğine değinen Ateş, güzlük hasada 15-20 gün daha devam edeceklerini ardından da yeni ekim yapılacağını kaydetti.

Şuanda salatalığın bahçeden çıkış fiyatının 30-35 TL bandında olduğunu dikkat çeken, pazarda 50 TL, marketlerde ise 65-70 TL'den başladığını, kendilerini fide ve gübre gibi masrafları nedeniyle onlar kadar kazanamadıklarına da vurgu yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Salatalık Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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