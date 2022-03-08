Mersin'de serada yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı - Son Dakika
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Mersin'de serada yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı

08.03.2022 09:26
Mersin'de serada yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı

Mersin'in Mut ilçesinde, örtü altında yetiştirilen ve ilk hasadı yapılan erikler kilogramı 800-1000 liradan satışa sunuldu.

Mersin'in Mut ilçesinde, örtü altında yetiştirilen ve ilk hasadı yapılan erikler kilogramı 800-1000 liradan satışa sunuldu.

İklimi ve coğrafi şartları dolayısıyla çok sayıda sebze ve meyvenin yetiştirildiği ilçede, Kıravga Mahallesi'ndeki serada ısıtma sistemi yardımıyla üretilen erikler için hasat etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Batuhan Bingöl ve katılımcılar, "baharın habercisi" olarak bilinen erikleri özenle toplayarak, kaselerine yerleştirdi.

Bingöl, gazetecilere, ilçede mikroklima iklimi sayesinde çeşitli ürünlerin yetiştirildiğini belirterek, " Türkiye'nin ilk erik hasadını bugün burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah bu hasadın tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlçemizde 14 bin dekar civarında ürün toplayabileceğimiz erik bahçesi var." dedi.

Kilogramı 800-1000 liradan alıcı buluyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da Türkiye'de ilk erik yetiştirilen ilçelerden biri olduklarını ifade ederek, "Toplanan eriği, Mersin'in yanı sıra Antalya, Konya ve İstanbul'daki hallere göndereceğiz. Buralardan da yurt dışına ihraç edeceğiz. Hasat yapılan sera yaklaşık 800 metrekare alana sahip. Burada 39 ağaç var. Ortalama 1 ton 200 kilogram rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

Eriklerin, kasede satılacağını kaydeden Bayır, "Ortalama 8 eriğin bulunduğu 90 gramlık kaseler 80-100 liradan satılıyor. Kilogramı da 800-1000 liradan satışa sunulmuş durumda." dedi.

Üretici Uzay Gezer de 4 yıldır mart ayında hasat yaptıklarını belirterek, üretimde ısıtma sistemlerinin kullanıldığını anlattı.

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Hisarcık, Mersin, Hasat, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de serada yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı - Son Dakika


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