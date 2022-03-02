Mersin'de serada yetiştirilen kayısı çağlasının hasadına başlandı - Son Dakika
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Mersin'de serada yetiştirilen kayısı çağlasının hasadına başlandı

02.03.2022 10:48
Mersin'de serada yetiştirilen kayısı çağlasının hasadına başlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ilk hasadı yapılan kayısı çağlasının kilogramı 500 liradan alıcı buldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ilk hasadı yapılan kayısı çağlasının kilogramı 500 liradan alıcı buldu.

İklimi ve coğrafi şartları dolayısıyla çok sayıda sebze ve meyvenin yetiştirildiği ilçede, kayısının olgunlaşmamış hali olan çağla da çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor.

Örtü altında yetiştirilen çağlalar, olgunlaşmış meyvesi kadar ilgi görüyor.

İlçedeki 2 dönüm serasında kayısı yetiştiren İlyas Kil'in hasat ettiği çağlalar, kilogramı 500 liradan satıldı.

Kil, gazetecilere, çağlaya ilginin arttığını belirterek, "Örtü altında yetiştirdiğimiz turfanda kayısı çağlasının hasadına başladık. Alternatif ürün olarak kayısıyı açıkta yetiştirmiştik, şimdi de serada denedik ve başarılı olduk. Verim bu yıl çok güzel, tek sıkıntımız üretimdeki girdi maliyetlerinin yüksek olması. Çağlaların fiyatları memnuniyet verici." dedi.

Ziraat mühendisi Emine Yaman Kulu da çağladan sonra kayısıların hasadına yaklaşık bir ay sonra başlanacağını ifade etti.

Ürünleri satın alan tüccar Abdullah Aykut, ilçenin turfanda ürün yetiştiriciliğinde öne çıktığını belirterek, çiftçilere bereketli sezon diledi.

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Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de serada yetiştirilen kayısı çağlasının hasadına başlandı - Son Dakika


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