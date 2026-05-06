Mersin'de Yenidünya Hasadı Başladı

06.05.2026 01:07
Mersin'de Malta eriği hasadı başladı, fiyatlar iç pazarda 50-100 TL, dış pazarda 3,5-4 dolar.

Mersin'de 'sarı altın' olarak bilinen Malta eriğinde (yenidünya) açık bahçelerde hasat başladı. Kalitesinde göre kilogramı 50 TL'den başlayan 100 TL'ye kadar çıkan meyve veriminin yağışlı geçen kış nedeniyle bereketli olduğu, üreticisini de sevindirdiği belirtildi. İç pazarda 100 TL'ye kadar alıcı bulan meyvenin ise ihracata 3,5-4 dolar arasında gönderildiği belirtildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de yağışlı geçen kış mevsiminin ardından bu hafta artan hava sıcaklıklarıyla başlayan hasatlar üreticilerinin yüzünü güldürdü. Açık bahçelerde erikten sonra sarı altın olarak lanse edilen yenidünyada da hasat başladı. Soğuklama ve yağış nedeniyle daha fazla meyve tutan yenidünya ağaçlarından tek tek işçiler tarafından toplanmaya başlayan ürünlerin, kalitesine göre paketlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Bahçede birinci kalite ürünün kilogramının 100 TL, ikinci kalitenin ise 50 TL'den alıcı bulduğu belirtildi. Türkiye'de en çok Mersin'de, Mersin'de ise Erdemli ve Tarsus ilçelerinde üretilen yenidünya meyvesinin hasadının yaklaşık 1,5 ay süreceği ifade edildi.

Bahçesinde hasat edilen meyvelerin paketlemesini yapan üreticilerden Zeynep Çiftçioğlu, "Bu sene mahsulümüz, meyvelerimiz çok iyi. Tam kızardı" dedi.

"Çiftçilerimiz için bereketli bir yıl oldu"

Hasadın yapıldığı bölgelerden Tabiye Mahallesi Muhtarı Doğan Çiftçioğlu, "Şimdi örtü altı yenidünyalarımız bitti. Şu anda açık hasadına başladık. Mevsim de çok iyi geçti, yağışlarımız bol oldu, bereketli oldu. Çok kaliteli yeni dünya üretiyoruz. Şu anda Türkiye'nin her yerine yenidünya gidiyor. Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, hatta Kanada'ya Toronto'ya dahi yenidünya gitmektedir. Çiftçilerimiz için bereketli bir yıl oldu. Özellikle Erdemli'miz için ekonomiye çok büyük katkısı var. Çalışanından üreticisine kadar büyük bir kazanç kaynağı oldu" diye konuştu.

Hasatta çalışan işçilerden Raşit Kaya ise, "Güzel bir hasat dönemi. Meyveler çok güzel, iri. Yani ekonomiye güzel katkısı olan bir meyve türü yenidünya. Hem bizler için de iyi yevmiye konusunda, herkes faydalanıyor. Kalite güzel olduğu için dayanma süresi artıyor ve vatandaş da kaliteli meyve yiyor" ifadelerini kullandı.

"İç pazara 50-100 TL, dış pazara 3,5-4 dolara gidiyor"

Hem üretici hem de tüccarlık yapan Serdar Çiftçioğlu ise açık bahçelerde hasat edilen ürünlerin kalite olarak güzel olduğunu anlattı. Çiftçioğlu, "Yağışlar oldu, kalite iyi oldu. Hava ortalaması, sıcaklık ortalaması da iyi gidiyor. İç pazarımızda İstanbul, Ankara, Erzurum, Çanakkale başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Dış pazarda ise Dubai, Kanada, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelere ihracat yapmaktayız. İç pazarda kalitesine göre 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Ama dış pazarda 3,5 - 4 dolara kadar verebiliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

