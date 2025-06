Mersin\'de Zirai Don Etkileri Sürüyor

Mersin'deki zirai donun olumsuz etkileri sürüyor

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz:

MERSİN - Mersin'de geçtiğimiz şubat ve nisan aylarında yaşanan zirai donun olumsuz etkilerinin, özellikle narenciye ve sert çekirdekli ürünlerde önümüzdeki birkaç yıl daha devam edeceği bildirildi.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, geçtiğimiz aylarda kentte yaşanan zirai dondan etkilenen arazilerde incelemede bulundu. Merkez Toroslar ilçesinde zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilerin bahçelerinde incelemelerde bulunan Yılmaz, kentte geçtiğimiz şubat ve nisan aylarında gerçekleşen zirai don kaynaklı limon ve sert çekirdekli ürünlerin tamamında zarar meydana geldiğini açıkladı. Ağaçların çiçeklenme döneminde kentte yaşanan soğuk nedeniyle birçok ağacın kuruduğunu, bu nedenle ağaçların meyve ve çiçeklerini kaybettiğini belirten Yılmaz, bu durumun şeftali ve limon başta olmak üzere birçok ürünün hal, market ve pazar fiyatlarına da olumsuz etkisine dikkat çekti.

"Don afetinin sert çekirdekli ürünlerimizin tamamını kaybettirdiğini söyleyebiliriz"

Zirai don nedeniyle üreticilerin 2025 yılının henüz başlarında büyük zorluklar yaşadığını kaydeden Başkan Yılmaz, "Yüz yılın afeti diyoruz. 2025 yılı gerçekten çok sıkıntılı başladı. Şubat ayında oluşan don afetinin çiftçimizi olumsuz yönde çok ciddi etkilediğini görüyoruz. Örneğin bu ağaç tamamen kurumuş. Ağacımız budanacak, kuru dallarının tamamı alınacak ve gövdesinden yeni filizler verecek. O filizleri de bu yıl, önümüzdeki yıl ve bir sonraki yıla ancak çiçeklenmeye geçebilecek. Dolayısıyla başta Mersin'imiz olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde hem şubat ayında, hem de nisan ayında ikincisini yaşadığımız don afetinin, yüksek rakımlardaki başta şeftali olmak üzere sert çekirdekli ürünlerimizin tamamını kaybettirdiğini söyleyebiliriz. Çiftçiye 2025 yılı çok olumsuz başladı" dedi.

"Çiftçimize 2025 yılındaki don afeti darbe vurdu"

Ağaçlarda don kaynaklı meydana gelen hasarın narenciye bahçelerinde büyük zayiata neden olduğunu belirten Yılmaz, "Narenciye bahçelerimiz bu durumda. Şeftali ya da sert çekirdekli dediğimiz erik, kayısı ve benzeri ürünlerimizin de büyük bir kısmını kaybettik. Her yıl sıkıntılar yaşayan, giderek üretimden kopma noktasına gelen çiftçimize bir darbe de 2025 yılındaki bu don afeti vurmuştur. Devletimizin acilen bir an önce don felaketinden zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili bir an önce inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu düğmeye bastı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üreticinin don kaynaklı mağduriyetlerine gidermeye yönelik kurulan TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu'nun geçtiğimiz pazar günü kentte incelemelerde bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde don afetiyle ilgili kurulan araştırma komisyonu kentimizde bir toplantı gerçekleştirdi, biz de katıldık. Orada da bu sıkıntıları ilgili kişilerle paylaştık. Bir an önce bu komisyonun tespitleri yapıp çiftçimize devletimiz ne ölçüde nasıl bir yardımda bulunacaksa bir an önce yardımda bulunması gerektiğini yeniden bir kez daha söyledik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sebze meyve piyasasının arz-talebe göre şekillendiğini hatırlatan Yılmaz şöyle devam etti: "Kuruyan ağaçlarımız çiçeklenme döneminde oluşan soğuktan dolayı bütün meyvelerini ve çiçeklerini kaybettiğimiz ürünlerimiz bugün piyasada daha az olduğu için çok yüksek fiyatlara satılıyor. Örneğin 3-5 gün önce halde 150 TL'ye şeftali satılıyordu. 150 liraya halde satılan şeftali market raflarında 200-250 liraya varıyor. Yani burada sadece üreticinin değil tüketicinin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz."