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Mersin'den 4 büyük şehre limon gönderildi - Son Dakika

Mersin'den 4 büyük şehre limon gönderildi

06.02.2022 12:27
Mersin'den 4 büyük şehre limon gönderildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde limon üreticisine destek vermek amacıyla İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri işbirliğinde alımı yapılan 100 tonluk limonun ilk bölümü, vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde limon üreticisine destek vermek amacıyla İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri işbirliğinde alımı yapılan 100 tonluk limonun ilk bölümü, vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce Erdemli'de limon üreticileriyle bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, üreticiye destek için çağrıda bulundu. 100 ton limonu direkt üreticiden satın alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile iş birliği yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin satın aldığı limonlar, 4 büyük şehirdeki vatandaşlara, 4 partilik sevkıyatlarla ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Tarladan sofraya ulaşacak limonlar yola çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde yürütülen çalışmayla limonlar 4 partilik sevkıyatlarla büyük şehirlere ulaştırılmaya başlandı. 100 tonluk limon alımının 25'er tonu İstanbul ve Ankara'ya, 20'şer tonu ise Tekirdağ ve Eskişehir'e gönderiliyor. Şifa kaynağı limonlar, ulaştırılan şehirlerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Sağlanan işbirliğiyle limonlar, vatandaşların sofrasına tat katacak. 10 ton limon da Mersin'de Mut ilçesi gibi limon üretiminin olmadığı ilçelerde vatandaşlara ulaştırılacak.

"Hiçbir aracı kullanmadan limon yetiştiricilerimiz son tüketiciye ulaşmış olacak"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, 100 ton limon alımının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyleyerek, şöyle devam etti: "Limonun başkenti Erdemli'de Başkanımızın ziyaretleri esnasında üreticilerin en büyük sorunu artan girdi maliyetleriydi. Tüccarların vermiş olduğu fiyatlar maalesef maliyetlerin altında kalıyordu. Başkan Bey buna kayıtsız kalmadı. Limon üretiminin olmadığı diğer büyükşehir belediyeleriyle temas kurdu. Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Tekirdağ belediyelerine bugün üreticilerden almış olduğumuz 100 ton limonu oradaki tüketicilerle buluşturuyoruz. Böylelikle hiçbir aracı kullanmadan limon yetiştiricilerimiz son tüketiciye ulaşmış olacaklar." - MERSİN

Mersin'den 4 büyük şehre limon gönderildi
Mersin'den 4 büyük şehre limon gönderildi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Tekirdağ, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'den 4 büyük şehre limon gönderildi - Son Dakika Ekonomi


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