Mersin ekonomi haberi: Tarsus Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika
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Mersin ekonomi haberi: Tarsus Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor

06.10.2022 16:13
Mersin ekonomi haberi: Tarsus Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor

Mersin yerel ekonomi haberine göre Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçlarla hizmet ağını genişletiyor.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçlarla hizmet ağını genişletiyor.

Çöp toplama ve temizlik çalışmalarının daha etkin ve verimli şekilde devam etmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, araç filosunu genişletti. 17 çöp kamyonu, 2 süpürge aracı, 1 sulama aracı, 1 kepçe ve 1 servis minibüsü olmak üzere 22 araç alınarak, araç sayısı 62'ye çıkarıldı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü filosuna eklenen 22 araç ile vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet sağlamak amaçlanıyor. Akaryakıt otomasyon sistemi ile ise tüm araçların daha verimli ve ekonomik kullanımı gerçekleştiriliyor. Hizmet ağına eklenen 22 araç kent genelindeki temizlik işlerine büyük ölçüde katkı sağlayacak.

Halkın huzurla yaşayabileceği temiz bir çevre oluşturmak adına araç filosunu güçlendirdiklerini anlatan Temizlik İşleri Müdür Vekili ve Başkan Yardımcısı Sıtkı Dev, "Tarsus'a hizmet vermekte olan Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 40 olan araç sayısına 22 araç daha dahil olmuştur. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için bundan sonra canla başla çalışmamızı sürdüreceğiz. Evsel atık topluyorduk 20 araçla, 17 araç daha çöp kamyonu olarak dahil oldu. 4 tane süpürge aracımız vardı, 2 süpürge aracı daha dahil edildi. 2 tane sulama aracımız vardı, 1 sulama aracı daha dahil ettik, 1 tane kepçemiz vardı, 1 kepçe daha yeniden kazandırdık. Tarsus'un daha yaşanılabilir bir kent olması için, Tarsus Belediye Başkanımızın iradesi doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak kentin çeşitli noktalarında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Dev, "Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'ın hassasiyetleri doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yapmakta olduğu hizmetler dahilinde evsel atık topluyoruz. Onun yanında bütün kamu, kurum ve kuruluşlarının temizlik işlerinde hiç ayrım yapmadan hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Tarihi ve turistik alanlarımızda, kırsal ve kent merkezinde temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhbar hattımız 153 var, anında CİMER üzerinden, Ulakbel üzerinden bize ulaşan şikayetleri yerine getiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha iyi hizmet verebilmek için filomuza kazandırdığımız yeni araçlarımızla birlikte Tarsus'u daha güzel yaşanabilir bir kent yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin ekonomi haberi: Tarsus Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

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