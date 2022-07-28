Aksa Çukurova Doğalgaz Mersin Bölge Müdürü Tufan Duman da ilk etap kapsamında 24 kilometrelik şebeke montajı yapacaklarını ifade ederek, yıl sonuna kadar 4 bin 600 konuta doğal gaz vermeyi planladıklarını kaydetti.

Etabın, Alata, Merkez, Koyuncu ve Akdeniz mahallelerini kapsadığını anlatan Tollu, "En kısa zamanda merkezin dışındaki yerleşim yerlerini de doğal gazla buluşturacağız." dedi.

Kaynak: AA

Mükerrem Tollu, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Erdemli'de doğal gaz kullanımı için ilk kazı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.