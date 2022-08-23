Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan , "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile beraber yaptığımız hizmetle, hem üreticimizi hem de vatandaşımızı memnun ediyoruz. Hedefimiz bu sayede üretimi destekleyerek çiftçimizin zararını en aza indirmek. Aynı zamanda hasadı tamamlanan ürünleri üreticiden alarak, dar gelirli vatandaşlarımızın sofralarımıza ulaştırıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Ekonomi › Tarsus Belediyesi, halka 6 ton karpuz dağıttı - Son Dakika

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