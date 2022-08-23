Tarsus Belediyesi, halka 6 ton karpuz dağıttı - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi, halka 6 ton karpuz dağıttı

23.08.2022 12:18
Tarsus Belediyesi, halka 6 ton karpuz dağıttı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye, vatandaşlara 6 ton karpuz dağıttı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye, vatandaşlara 6 ton karpuz dağıttı.

Geçtiğimiz günlerde üreticiyi destekleme çalışmaları çerçevesinde Tarsus Belediyesinin çiftçiye verdiği tohumların hasadı yapılmıştı. Tarsus Belediyesi hasat edilen karpuzları çiftçiden satın alarak dar gelirli vatandaşa ücretsiz olarak ulaştırdı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile beraber yaptığımız hizmetle, hem üreticimizi hem de vatandaşımızı memnun ediyoruz. Hedefimiz bu sayede üretimi destekleyerek çiftçimizin zararını en aza indirmek. Aynı zamanda hasadı tamamlanan ürünleri üreticiden alarak, dar gelirli vatandaşlarımızın sofralarımıza ulaştırıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi, halka 6 ton karpuz dağıttı - Son Dakika

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