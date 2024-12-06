Mersin Serbest Bölgesi'nde Üstyapılar Yatırımcıya Sunuluyor

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki üç üstyapıyı yatırımcıların kullanımına sunacak.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan 5 bin 936 metrekarelik üstyapı 1 milyon 888 bin 698 dolardan, 540 metrekarelik üstyapı 149 bin 873 dolardan ve 3 bin 600 metrekarelik üstyapı da 901 bin 53 dolardan aşağı olmamak üzere, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma ve açık artırma usulünün birlikte uygulanması suretiyle yatırımcıların kullanımına verilecek.

Başvuru süresi 30 gün sonra sona erecek.

Başvurular, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacak.