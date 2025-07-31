Mersin Üniversitesi'nden Güneş Enerji Santrali ile Tasarruf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mersin Üniversitesi'nden Güneş Enerji Santrali ile Tasarruf

Mersin Üniversitesi\'nden Güneş Enerji Santrali ile Tasarruf
31.07.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi, GES ile 3 ayda 11 milyon TL tasarruf sağladı, yıllık hedef 60 milyon TL.

MERSİN Üniversitesi tarafından geçen yıl temelleri atılan ve ilk etabı tamamlanan Güneş Enerji Santralleri (GES) sayesinde 3 ayda 11 milyon TL tasarruf elde edildi. Proje ile yıllık 60 milyon TL tasarruf hedefleniyor.

Mersin Üniversitesi bünyesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında geçen yıl mart ayında temelleri atılan güneş enerjisi santrallerinin ilk etabı tamamlandı ve nisan ayında faaliyete geçti. Kendi enerjisini üreten ve Dünya Bankası Projesi ile finansman sağlayan Türkiye'deki ilk üniversite olma özelliğine projede yıllık 60 milyon TL tasarruf hedeflendi. Projenin ilk 3 ayında 11 milyon TL tasarruf elde edildi.

'TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI'

Proje hakkında bilgi veren Mersin Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, ciddi derecede ekonomik katkı sunulacağını kaydetti. Erol, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda, üniversitemiz hastanesi, tıp fakültesi, mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerinde enerji verimliliğini sağlayacak önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Projenin temelini, hastanemiz, tıp fakültemiz ve mimarlık fakültemiz otoparklarına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) sistemleri oluşturuyor. Bu uygulama ile otoparkların üstü güneş panelleriyle kaplanarak hem alan verimli kullanıldı hem de temiz enerji üretimine başlandı. Bu yönüyle projemiz, çevreci yaklaşımı kadar örnek bir kaynak yönetimi modeli niteliği de taşıyor. Proje ile kısa süre içinde devreye aldığımız GES'ler, yalnızca çevreye duyarlı bir dönüşüm değil; aynı zamanda çok ciddi bir ekonomik katkı anlamı da taşıyor. 28 Temmuz tarihli verilere göre; genel toplamda 3 ay gibi kısa bir sürede 1 milyon 919 bin kilovat saatin üzerinde elektrik üretimi gerçekleştirildi ve toplamda yaklaşık 11 milyon TL ekonomik kazanç elde edildi. Proje kapsamında yıllık yüzde 40 enerji tasarrufu, 60 milyon TL ekonomik tasarruf hedefliyoruz" dedi.

'ÇEVREYE DUYARLI BİR KAMPÜS MODELİ DE İNŞA EDİYORUZ'

Enerji üretiminin yanı sıra üniversite olarak karbon ayak izini azaltıp, çevreye duyarlı bir kampüs modeli de inşa ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Yaşar, "Projemiz sadece GES sistemlerinin kurulumu ile sınırlı değil. Üniversitemiz hastanesi ve mimarlık fakültesinin eski mekanik ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemleri de bu proje kapsamında yenilendi. Ayrıca bu sistemlerde kullanılan yazılım tabanlı otomasyon uygulamaları sayesinde, akşam saatlerinde kapanan birimlerin aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri otomatik olarak devre dışı bırakılarak enerji tasarrufu daha da artırıldı. Projemizin bundan sonraki etabı üniversitemizin onkoloji hastanesi otoparkına kurulacak GES ile devam edecek. Bizler için büyük önem taşıyan bu proje çevreye duyarlı, teknolojiyle entegre ve sürdürülebilir bir üniversite vizyonumuzun çok önemli bir adımıdır. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, teknik ekiplerimize ve destek veren tüm paydaş kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Projenin üniversitemize, Mersin'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Mersin Üniversitesi çevreci bir yaklaşım ile ortaya koyduğu projelerle, geleceğimize ve sürdürülebilirliğin yüzyılına katkı sunmaya devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mersin Üniversitesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Mersin, Çevre, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Üniversitesi'nden Güneş Enerji Santrali ile Tasarruf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Fenerbahçe’den 145 milyon euroluk transfer Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
’’Doktorlar’’ dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor ''Doktorlar'' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ’’Atatürk Stadı neden olmadı’’ sorusunu Ali Koç yanıtladı Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ''Atatürk Stadı neden olmadı?'' sorusunu Ali Koç yanıtladı
Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun’daki düğüne katılma hikayesini anlattı Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun'daki düğüne katılma hikayesini anlattı
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu ’DMLKT’ olarak duyurdu Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu 'DMLKT' olarak duyurdu
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor 8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu

10:44
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
10:24
Icrypex’in sahibi Gökalp İçer’in tüm mal varlığına el konuldu
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
15:49
Araç sahipleri dikkat MTV borcunu ödemek için son gün yarın
Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın
15:41
Aile krizi büyüyor Feyza aktan, Özcan Deniz’in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
Aile krizi büyüyor! Feyza aktan, Özcan Deniz'in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
15:09
Borsa yatırımcıları dikkat Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
15:05
Mine Koşan’dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
15:01
Kentte kriz derinleşiyor Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
14:56
Özel’in şartı kabul edildi CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak
14:47
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 11:20:20. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Üniversitesi'nden Güneş Enerji Santrali ile Tasarruf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.