Merz'den Avrupa Ekonomisi İçin Zihniyet Değişimi Çağrısı

12.02.2026 00:54
Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın ekonomik tehditlere karşı zihniyet değişimi ve reformlar yapılsın dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa ekonomisinin karşı karşıya olduğu jeopolitik ve ekonomik tehditlere dikkati çekerek kıtada kapsamlı bir "zihniyet değişimi" çağrısında bulundu.

Merz, Belçika'nın Anvers şehrinde düzenlenen Avrupa Sanayi Zirvesi'nde konuştu.

Avrupa ile ABD arasındaki büyüme farkının giderek genişlediğini ve Çin'in rekabette stratejik bir ivme kazandığını belirten Merz, bu boşluğun hızla kapatılması gerektiğini vurguladı.

Merz, "İçinde yaşadığımız dünyada sadece ekonomik olarak güçlü bir Avrupa, egemen bir Avrupa olabilir. Bu anlayış ışığında, Avrupa'nın hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçme zamanı çoktan gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Çözüm için üç temel alana işaret eden Başbakan Merz, bürokrasinin azaltılması, tek pazarın güçlendirilmesi ve Avrupa için yeni bir serbest ticaret gündeminin oluşturulması gerektiğini belirtti.

"AB'de aşırı düzenleme büyümeyi engelliyor"

Avrupa Birliği'nin (AB) aşırı düzenleme kıskacında olduğunu savunan Merz, karmaşık kuralların birliğin büyümesini yavaşlattığını ve Avrupa şirketlerini yapay zeka gibi kritik teknolojilerde küresel yarışın gerisinde bıraktığını söyledi.

Kanunlarda yapılacak küçük ölçekli değişikliklerin yetersiz kalacağını aktaran Merz, "Gerçek bir kuralsızlaştırma mantığına ihtiyaç var." dedi.

Fransa ile "ortak borç" anlaşmazlığı

Zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa sanayisini desteklemek için yeni bir "ortak AB borçlanması" talebini yinelerken, Başbakan Merz bu teklife mesafeli duruşunu sürdürdü.

Merz, ekonomik büyümenin anahtarının yeni borç yükleri oluşturmak değil, işletme dostu yapısal reformları hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu'nun belirli temiz teknoloji ürünlerinde yüzde 40 yerlilik kotası getirme planlarına (Buy European) da değinen Merz, korumacı politikalara karşı temkinli bir tutum sergiledi.

"Made in Europe" (Avrupa'da üretildi) kavramının çok dar bir tanım olduğunu savunan Merz, ticaret ortaklarını da sürece dahil eden daha kapsayıcı bir "Made with Europe" (Avrupa ile üretildi) yaklaşımını benimsediğini dile getirdi."

Kaynak: AA

