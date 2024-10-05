MESİAD: Ticarette Değişim ve Başarı Vurgusu

Ekonomi

Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Oruç, "Ticaretin şekli değişiyor, bu şekle ayak uydurursak hiç kimse bizim rakibimiz olamaz. Biz hep var olduk, bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Oruç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla düzenlenen "MESİAD 30. Yıl Merter'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, çağ ve dönemin değiştiğini, bu sebeple tekstil ve modanın da şeklinin değiştiğini ifade etti.

Merter'i modanın merkezi haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Oruç, derneğin çalışmalarını anlattı.

Oruç, "Ticaretimizin durağan bir döneme geçtiğini de gördük. Hep şunu söylüyorum biz Merter olarak çok şey başardık, bunu da başaracağız. Çünkü ticaretin şekli değişiyor, bu şekle ayak uydurursak hiç kimse bizim rakibimiz olamaz. Biz hep var olduk, bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Nitelikli, kaliteli, marka değeri olan ürünler üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise başarının sadece finansal sonuçlardan ibaret olmadığını belirterek, "Topluma katkı sağlayan, çalışanlarını ve paydaşlarını değerli kılan, çevresel ve sosyal sorumluluklarını gözeten firmalar bugün değil gelecekte de başarı kavramını yeniden şekillendirecek olanlardır." diye konuştu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de tekstil ve hazır giyim sektörünün birbirini tamamlayan Türkiye'nin en güzide sektörleri olduğunu kaydederek, "2023 verilerine göre katma değer ve istihdamda birinci, üretim ve ciroda ikinci, ihracatta ise üçüncü sırada yer alıyoruz." dedi.

Öksüz, 50 milyar dolar civarında tekstil, 30 milyar dolar da hazır giyim cirosunun olduğunu, markalaşma ve yeni hikayeler yazılması gerektiğini söyledi.

Törende, "En Bilinir Marka", "En İyi Çıkış Yapan Erkek Firması", "En İyi Çıkış Yapan Kadın Firması", "En Çok İhracat Yapan Marka", "En İyi Çıkış Yapan Genç İhracatçı", "En İyi Yatırımcı", "En İyi Lojistik Şirketi" ve "En Hızlı Büyüyen Kumaş Üreticisi" kategorilerinde ödüller verildi.

MESİAD'ın 30. yılına özel bu yıl ilk kez düzenlediği ödül törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de katıldı.