MESİAD: Ticarette Değişim ve Başarı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MESİAD: Ticarette Değişim ve Başarı Vurgusu

MESİAD Başkanı Oruç, ticaretin değişimine uyum sağlamanın önemini vurguladı ve ödüller verildi.

05.10.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Oruç, "Ticaretin şekli değişiyor, bu şekle ayak uydurursak hiç kimse bizim rakibimiz olamaz. Biz hep var olduk, bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Oruç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla düzenlenen "MESİAD 30. Yıl Merter'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, çağ ve dönemin değiştiğini, bu sebeple tekstil ve modanın da şeklinin değiştiğini ifade etti.

Merter'i modanın merkezi haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Oruç, derneğin çalışmalarını anlattı.

Oruç, "Ticaretimizin durağan bir döneme geçtiğini de gördük. Hep şunu söylüyorum biz Merter olarak çok şey başardık, bunu da başaracağız. Çünkü ticaretin şekli değişiyor, bu şekle ayak uydurursak hiç kimse bizim rakibimiz olamaz. Biz hep var olduk, bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Nitelikli, kaliteli, marka değeri olan ürünler üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise başarının sadece finansal sonuçlardan ibaret olmadığını belirterek, "Topluma katkı sağlayan, çalışanlarını ve paydaşlarını değerli kılan, çevresel ve sosyal sorumluluklarını gözeten firmalar bugün değil gelecekte de başarı kavramını yeniden şekillendirecek olanlardır." diye konuştu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de tekstil ve hazır giyim sektörünün birbirini tamamlayan Türkiye'nin en güzide sektörleri olduğunu kaydederek, "2023 verilerine göre katma değer ve istihdamda birinci, üretim ve ciroda ikinci, ihracatta ise üçüncü sırada yer alıyoruz." dedi.

Öksüz, 50 milyar dolar civarında tekstil, 30 milyar dolar da hazır giyim cirosunun olduğunu, markalaşma ve yeni hikayeler yazılması gerektiğini söyledi.

Törende, "En Bilinir Marka", "En İyi Çıkış Yapan Erkek Firması", "En İyi Çıkış Yapan Kadın Firması", "En Çok İhracat Yapan Marka", "En İyi Çıkış Yapan Genç İhracatçı", "En İyi Yatırımcı", "En İyi Lojistik Şirketi" ve "En Hızlı Büyüyen Kumaş Üreticisi" kategorilerinde ödüller verildi.

MESİAD'ın 30. yılına özel bu yıl ilk kez düzenlediği ödül törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de katıldı.

Kaynak: AA

istanbul, Magazin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MESİAD: Ticarette Değişim ve Başarı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:26 Bosna Hersek’te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 02:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: MESİAD: Ticarette Değişim ve Başarı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement