Mesir Çiçek Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Mesir Çiçek-Fidan- Bahçe Mobilyaları ve Ekipmanları Fuarı'nı ziyaret etti.

Mesir Çiçek-Fidan-Bahçe Mobilyaları ve Ekipmanları Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde SNS Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen fuarı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Çağrı Tuatay, Sezen Şenay, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Altuntaş, Mehmet Ali Ok, Naime Mısırcıoğlu, Tevfik Aslaner, Genel Sekreter Filiz Kavaklı, Genel Sekreter Yardımcısı Nermin yener Dedeoğlu ziyaret etti.

Başkan Yılmaz: "Fuarlar ticaretin kalkınmasına katkıda bulunuyor"

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bilindiği üzere hem dünyada hem ülkemizde ve tabi ki şehrimizde pandemiden dolayı bu tür fuarlar, bu tür etkinlikler şartlardan dolayı yapılamamıştı. Bizim kuruluş amacımız 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu hem de kendi felsefemiz şudur ki ticaretin gelişmesi ve fuarcılık alanındaki olumlu yanların halkımıza ve bölgemize tanıtılması için her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Tabi şu da bir gerçek Manisa potansiyel olarak Türkiye'deki en üst sırada yer illerden bir tanesi. Hem barındırdığı değerler hem de bu değerlere verdiği katkı ama fuarlar açısından baktığımız zaman Manisa maalesef hak ettiği yeri görmüyor. Biz de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu olarak bu tür etkinliklere her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki Manisa'da profesyonelce bu işi yapan SNS Fuarcılığa da teşekkür ediyorum. Manisa'daki tüm bireylerin, halkımızın ulaşmakta zorluk çektiği tüm ürünleri birden fazla sektördeki işletmeleri buraya getirerek halkımıza bir hizmet sunuyor. Diğer yönüyle de ticaretin kalkınmasına katkıda bulunuyor. Ben bu fuarda emeği geçen tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ederken, işletme sahiplerine de gönüllerince bir fuar geçirmelerini, her türlü hak ve kazancı elde etmelerini düşünüyorum. Ayrıca bu tür fuarlara tüm Manisalıları beklediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde, Mesir Çiçek Fidan Bahçe Mobilyaları ve Ekipmanları Fuarı'nın 24 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı öğrenildi. - MANİSA