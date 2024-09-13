Mesut Özil, Diyanet Başkanı Erbaş ile Bir Araya Geldi

Ekonomi

Eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski futbolcu Mesut Özil ile Çilehane Camii'nde Cuma namazı sonrası ile bir araya geldi. Başkan Erbaş, gönüllü olarak camii temizliğine yardım eden Özil'e teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski milli futbolcu Mesut Özil ile Cuma namazı sonrası Çilehane Camii'nde bir araya geldi. Erbaş ile Özil bir süre sohbet etti. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş gönüllü olarak camii temizliğine yardım eden Özil'e teşekkür etti. Erbaş'ın paylaşımında, "Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile Cuma namazı sonrası Çilehane Camii'nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.