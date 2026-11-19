Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, dijital dolandırıcılıkla mücadele kapsamında reklamverenlerin kimlik doğrulamasına yönelik uygulamaları yaygınlaştırdıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla reklamverenlerimizin yüzde 50'si doğrulanmış durumda. Bu oranı yıl sonuna kadar yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."??????? dedi.

Yeşil, AA muhabirine, Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların yanı sıra yapay zeka ve giyilebilir teknoloji alanlarında da faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Şirketin yapay zeka alanındaki çalışmalarına işaret eden Yeşil, açık kaynak yaklaşımını benimsediklerini, bu kapsamda "Llama" adlı büyük dil modellerini geliştiricilerin kullanımına sunduklarını dile getirdi.

Yeşil, Türkiye'de Meta platformlarının geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu belirterek, "Nüfusun yarıdan fazlası her gün Meta uygulamalarından en az birini kullanıyor." diye konuştu.

"Dolandırıcılık tek bir platformun sorunu değil"

Dijital dolandırıcılığın küresel ölçekte büyüyen ve farklı aktörleri içine alan bir ekosistem sorunu olduğunu söyleyen Yeşil, suç örgütlerinin insanlara ulaşmak için telefon, SMS, e-posta, internet siteleri ve sosyal medya dahil farklı kanalları kullandıklarını ifade etti.

Yeşil, dolandırıcılık faaliyetlerinin çoğu zaman farklı ülkelerde organize edildiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Dolandırıcılık bir ekosistem sorunu. Suç örgütleri insanlara ulaşmak için her kanalı kullanıyor. Bir kullanıcının sosyal medyada karşısına çıkan dolandırıcılık içeriği, çoğu zaman başka bir internet sitesine yönlendiriyor. Ardından ödeme sistemleri ve finansal bilgiler devreye giriyor. Biz, platformda gördüğümüz kısmı biliyoruz ancak kullanıcının sonrasında ne yaptığını, mağdur olup olmadığını her zaman göremiyoruz."

Yeşil, mücadelenin etkili olabilmesi için bütün tarafların ellerindeki bilgileri ve şüpheli faaliyetlere ilişkin sinyalleri paylaşması gerektiğini ifade ederek, "Biz yapbozun bir parçasıyız, bankalar başka bir parçasını, kolluk kuvvetleri ise suçlulara ilişkin başka bir parçasını oluşturuyor. Bütün parçalar bir araya geldiğinde suç şebekelerinin büyüklüğünü ve faaliyetlerini daha iyi görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası operasyonlarda teknoloji şirketleri de yer alıyor"

Meta'nın uluslararası kolluk kuvvetleri ve diğer teknoloji şirketleriyle işbirliği yaptığını söyleyen Yeşil, "Farklı ülkelerde yürütülen operasyonlarda şüpheli faaliyetlere ilişkin sinyaller paylaşılıyor. Google, Microsoft ve OpenAI gibi şirketlerin de dahil olduğu teknoloji ekosistemiyle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararası işbirliği, suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği kaynak noktaların tespit edilmesi açısından önem taşıyor." dedi.

Yeşil, özellikle Güneydoğu Asya ve Afrika'da bazı organize suç ağlarının faaliyet gösterdiğine işaret ederek, bu yapıların farklı ülkelerdeki kullanıcıları da hedef alabildiğini belirtti.

Türkiye'deki kolluk kuvvetleriyle de doğrudan iletişim kanallarının bulunduğunu dile getiren Yeşil, acil taleplerin hızlı şekilde değerlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Yeşil, WhatsApp'taki uçtan uca şifreleme teknolojisine değinerek, kullanıcıların mesaj içeriklerinin Meta tarafından görülemediğini, dolayısıyla şirketin elinde bulunmayan verilerin kolluk kuvvetleriyle paylaşılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kullanıcı şikayetleri azaldı

Sosyal medya platformlarında sponsorlu içerikler üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı da önlemler aldıklarına dikkati çeken Yeşil, şöyle devam etti:

"Reklamverenlerin kimlik doğrulamasına yönelik uygulamaları yaygınlaştırdık. Reklamveren doğrulaması, kötü niyetli kişilerin anonim hesaplar arkasına saklanmasını zorlaştıracak. Bugün itibarıyla reklamverenlerimizin yüzde 50'si doğrulanmış durumda. Bu oranı yıl sonuna kadar yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Kullanıcıların karşısına çıkan reklamın arkasında kimin olduğunu bilmek istiyoruz. Bunun için reklamverenlerden kimlik ve gerekli belgeleri talep ediyoruz. Alınan önlemlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Geçen yıl kullanıcı şikayetlerinde yüzde 50'den fazla düşüş gözlemledik."

"Kullanıcıların şüpheli içerikleri bildirmesi çok önemli"

Yeşil, Meta'nın dolandırıcılık içeriklerini yapay zeka destekli sistemlerle tespit ederek kaldırdığını, buna rağmen bazı içeriklerin denetim mekanizmalarından kaçabildiğini söyledi.

Kullanıcı bildirimlerinin bu noktada önemli rol oynadığını vurgulayan Yeşil, şunları kaydetti:

"Bir içeriği kaldırdığınızda dolandırıcı başka bir hesapla yeniden karşınıza çıkabiliyor. Bu nedenle yalnızca hesap kapatmak yeterli değil. Kullanıcıların şüpheli içerikleri gördüklerinde bildirimde bulunmaları gerekiyor. Kullanıcı raporları, yapay zeka sistemlerimizin hangi içeriklerin sorunlu olduğunu öğrenmesine ve tespit kapasitesini geliştirmesine katkı sağlıyor."

Yeşil, kullanıcıların şüpheli bir içerikle karşılaştıklarında gönderinin yanındaki üç noktaya tıklayıp dolandırıcılık seçeneğini işaretleyerek bildirim yapılabileceğini ifade etti.

4 dolandırıcılık türüne karşı bilgilendirme kampanyası

Facebook ve Instagram'da, tanınmış kişilerin fotoğraf ve isimleriyle "ünlü taklidi dolandırıcılığı" yapılabildiğini, gerçek olamayacak kadar yüksek indirimlerle "e-ticaret dolandırıcılığı"na girişilebildiğini anlatan Yeşil, ayrıca yüksek ve risksiz kazanç vaatleriyle "finans dolandırıcılığı"na yönelinebildiğini, herhangi bir nitelik veya deneyim gerektirmeden yüksek gelir elde etme vaadiyle de "iş dolandırıcılığı"nın gündeme geldiğini söyledi.

Meta olarak dolandırıcılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri kampanyada içeriklerin 55 milyondan fazla kişiye ulaştığı bilgisini veren Yeşil, şunları kaydetti:

"Kullanıcıların, şüpheli teklifleri öncelikle sorgulaması ve farklı kaynaklardan doğrulaması gerekir. Bir teklif gerçek olamayacak kadar güzelse şüphelenmek gerekiyor. Tanımadığınız kişilere para veya kişisel bilgilerinizi vermeden önce mutlaka doğrulama yapmalısınız. Dijital dolandırıcılıkla mücadelede bilinçli kullanıcı en önemli unsurlardan biri."