Meta, Texas'ta Biyometrik Veri İhlali Davasında 1,4 Milyar Dolar Ödemeyi Kabul Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Meta, Texas'ta Biyometrik Veri İhlali Davasında 1,4 Milyar Dolar Ödemeyi Kabul Etti

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Texas'taki bir davada yüz tanıma teknolojisi kullanarak izinsiz olarak biyometrik verileri toplamakla suçlandı. Texas Başsavcısı Ken Paxton, Meta ile 1,4 milyar dolarlık bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu dava, Texas'ın biyometrik veri toplama ve kullanma yasasının ihlal edildiği ilk dava olarak kaydedildi ve diğer şirketlere bir uyarı niteliği taşıyor.

30.07.2024 21:29
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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, yüz tanıma teknolojisini kullanarak biyometrik verileri izinsiz olarak toplamakla suçlandığı Texas'taki davada 1,4 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Texas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamada, "şirketin milyonlarca Texaslının kişisel biyometrik verilerini izinsiz olarak toplamasını ve kullanmasını durdurmak için" Meta ile 1,4 milyar dolarlık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bunun, Texas'ın "Biyometrik Tanımlayıcının Toplanması veya Kullanımı Yasası" kapsamında açıklan ilk dava ve sağlanan ilk uzlaşma, Texaslıların gizlilik haklarını ihlal eden uygulamalarda bulunan tüm şirketlere bir uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Meta'nın 2011'de "Etiket Önerileri" adı verilen özelliği kullanıma sunduğu anımsatılan açıklamada, bu özelliğin nasıl çalıştığı açıklanmadan tüm Texaslılar için otomatik olarak açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Meta'nın 10 yıldan fazla süredir Facebook'a yüklenen fotoğraflarda yer alan neredeyse her yüz üzerinde yüz tanıma yazılımını uyguladığı ve kişilerin yüzde geometrisi kayıtlarının alındığı ifade edildi.

Texas Başsavcısı Paxton, Şubat 2022'de, milyonlarca Texaslının biyometrik verilerini rızaları olmadan yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle Meta'ya dava açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Meta, Texas'ta Biyometrik Veri İhlali Davasında 1,4 Milyar Dolar Ödemeyi Kabul Etti - Son Dakika

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