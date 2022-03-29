Metaverse'te alınan arsalar tek başına para etmiyor - Son Dakika
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Metaverse'te alınan arsalar tek başına para etmiyor

29.03.2022 00:58
Metaverse'te alınan arsalar tek başına para etmiyor

KOCAELİ(İHA) – Sanal gerçeklik dünyası Metaverse'te alınan arsalar tek başına ekonomik bir değer taşımıyor.

KOCAELİ(İHA) – Sanal gerçeklik dünyası Metaverse'te alınan arsalar tek başına ekonomik bir değer taşımıyor.

Kartepe Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan Girişimci Ozan Sönmez, Metaverse uygulamalarında harita üzerinden sadece arsa almanın bir anlam ifade etmediğini söyledi. Sönmez, "Ne zamanki harita üzerinden arsa alan insanlar bir araya gelerek bir şeyler yapmaya başlarsa ekonomik getiri sağlanabilir. Alınan arsa kullanım alanı dışındaysa ekonomik açıdan bir anlam ifade etmiyor" dedi.

Yeni dünya olarak adlandırılan Metaverse'e ilgi her geçen gün artıyor. Gerçek dünya haritası üzerindeki yerler, ekonomik kazanç elde etmek için insanlar tarafından geliştirilen Metaverse uygulamaları aracılığıyla satın alınıyor. Girişimci Ozan Sönmez ise, Metaverse uygulamalarından alınan yerlerin tek başına ekonomik açıdan bir anlam ifade etmediğini belirtti. Sönmez, "İlerde harita üzerinden almış olduğunuz bir yerin değeri olacağını zannetmiyorum. Ne zamanki harita üzerinden arsa alan insanlar bir araya gelerek bir şeyler yapmaya başlarsa ekonomik getiri sağlanabilir. Alınan arsa kullanım alanı dışındaysa ekonomik açıdan bir anlam ifade etmiyor" diye konuştu.

"Tek başına bir ekonomik getiri sağlamayacak"

Metaverse uygulamalarından alınan yerlerin tek başına ekonomik açıdan bir anlam ifade etmediğini belirten, Girişimci Ozan Sönmez, "Metaverse uygulaması olduğunu iddia eden sistemde normal dünyayı gösteren bir harita üzerinden alınan yerler geçici bir hevestir. Bunun bir uygulama alanı çok olmayacaktır. İlerde harita üzerinden almış olduğunuz yerin değeri olacağını zannetmiyorum. Ne zamanki harita üzerinden arsa alan insanlar bir araya gelerek bir şeyler yapmaya başlarsa ekonomik getiri sağlanabilir. Alınan arsa kullanım alanı dışındaysa ekonomik açıdan bir anlam ifade etmiyor" şeklinde konuştu.

"Kendimizi geliştirmek içinde kullanabiliriz"

Metaverse'ün yarar ve faydalarının insanların kullanım alanına göre değişeceğini söyleyen Sönmez, "Metaverse, fiziksel ortamla etkileşime girmemizi sağlayarak artırılmış gerçeklikle birleşen yeni bir teknoloji akımıdır. Son 10 yıl içinde hepimiz sosyal medya kullanmaya başladık. Sosyal medya kullanımıyla gerçek hayattan uzaklaştık mı? Bazılarımız uzaklaştı. Fiziksel olarak bir arada olup da telefonsuz kalamayan insanlar var. Dolayısıyla bu bireyin kendi istediği şeylerle alakalı bir durum. Sosyal medyayı fazla kullandığı gibi Metaverse'ü fazla kullanan insanlar olacaktır. Bu teknolojiyi nasıl kullandığımızla alakalı. Herhangi bir teknolojide olduğu gibi Metaverse'ün bize sağladığı imkanları kendimizi geliştirmek içinde kullanabiliriz. Ücret ödememize gerek kalmadan dijital platformlar sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde üretilmiş bilgiye ve içeriğe ulaşabiliyoruz. Metaverse'de bundan çok farklı bir şey olmayabilir. Bir üniversitedeki eğitime bir sanal gerçeklik gözlüğü takıp katılabilecek olmamız bizi ilerletecektir. Aksi halde o gözlüğü takıp tüm zamanımızı oyunlarda geçirmek bize zarar verecektir. Tamamen kullanımımızla alakalı bir şey. Şu anda telefondan etkileşim sağlayamadığın bir sürü çevrimiçi ders var" ifadelerini kullandı.

"Metaverse'de rüyadan çok farklı değil"

Metaverse'ün gerçekçiliğndan bahseden Sönmez, "Sanal gerçeklik gözlüklerini taktığınız zaman kendinizi bir kapsülün içinde hissetmeye başlayacaksınız. Karşıdaki insanın avatarıyla senin avatarın karşılıklı yaşayan varlık gibi konuşabilecekler. Ne kadar gerçeğe uygun tasarlanırsa beyin onu o kadar gerçek olarak algılayacak. Bu durum ortamı nasıl bir hale getirdiğine bağlı. Rüya görüp uyandığında gerçekten o dünyanın içinden çıkmış oluyorsun. Metaverse'de rüyadan çok farklı değil. Fiziksel olarak hissettiğiniz zaman sizin için o anda orası gerçek olacak" diye konuştu. - KOCAELİ

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Metaverse, Harita, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Metaverse'te alınan arsalar tek başına para etmiyor - Son Dakika


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